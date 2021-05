Le Costa Rica disputera la phase finale de la Ligue des Nations sans Keylor Navas

25/05/2021 à 19:25 CEST

L’entraîneur du Costa Rica, Ronald Gonzalez, a annoncé mardi la liste des convoqués pour la phase finale de la Ligue des Nations de la Concacaf, dans laquelle se détache l’absence du gardien français du PSG Keylor Navas.

Le Costa Rica jouera la demi-finale le 3 juin contre le Mexique et la finale et le match pour la troisième place sont prévus pour la sixième journée. L’autre demi-finale sera jouée par les États-Unis et le Honduras. Tous les matchs se joueront aux États-Unis.

Navas ne disputera pas le tour final de la Ligue des Nations, mais il est très probable qu’il participera à la Gold Cup de la Concacaf, qui se jouera en juillet prochain, également aux États-Unis.

Liste des appelés:

– Gardiens de but: Leonel Moreira (Alajuelense), Esteban Alvarado (Limón) et Aaron Cruz (Saprissa).

– Défenses: Óscar Duarte (Levante-ESP), Kendall Waston (Saprissa), Francisco Calvo (Chicaco Fire-USA), Aaron Salazar (Herediano), Keysher Fuller (Herediano), Yael López (Herediano), Bryan Oviedo (Copenhague-DEN), Ronald Matarrita (Cincinnati-États-Unis).

– Milieux de terrain: Celso Borges (Deportivo La Coruña-ESP), Allan Cruz (Cincinnati-USA), Randall Leal (Nashville-USA), Luis Díaz (Columbus Crew-USA), Yeltsin Tejeda (Herediano), Gerson Torres (Herediano), Bryan Ruiz ( Alajuelense), Bernald Alfaro (Alajuelense) et Alonso Martínez (Alajuelense).

– Attaquants: Joel Campbell (León-MEX), Felicio Brown (Wisla Cracovia-POL) et Johan Venegas (Alajuelense). .