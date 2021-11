Le Costa Rica souffre pour battre le Honduras et garde un pied dans l’égalité

17/11/2021 à 05:10 CET

Un but du dernier souffle de Gerson Torres a donné au Costa Rica une victoire de longue haleine 2-1 sur le Honduras mardi. cela lui permet de maintenir les espoirs de se battre pour une passe pour la Coupe du monde Qatar 2022, tandis que les Honduriens se retrouvent avec des possibilités mathématiques lointaines.

Óscar Duarte a ouvert le compte à la 20e minute, Rommel Quioto à égalité en 35 et lorsque la cinquième minute de remplacement a été jouée en seconde période, une tête salvatrice de Gerson Torres cela signifiait la victoire pour le Costa Rica.

Avec ce résultat les ticos atteignent 9 points après 8 manches de la finale octogonale de la Concacaf et reste à la cinquième place et Le Honduras est en bas avec seulement 3 unités.

Le Honduras a commencé le match appuyant sur la sortie du Costa Rica cherchaient à ouvrir le score, mais la défense locale l’a emporté et peu à peu le jeu est devenu égal.

Le premier jeu sans faute a été un tir de l’attaquant costaricain José Guillermo Ortiz qui s’est écrasé dans la verticale puis, à la 20e minute, après une série de corners consécutifs, Óscar Duarte a inscrit le premier but de la tête qui a battu le gardien hondurien Luis López.

Le Honduras est passé à l’attaque et a eu plusieurs occasions nettes avec un tir au poteau de Rodríguez et deux arrêts spectaculaires de Keylor Navas contre des tirs à bout portant de Rommel Quioto.

L’insistance hondurienne a eu son prix à la 35e minute lorsque Quioto a dominé une longue passe, a échappé à Duarte et a terminé croisé contre Navas pour 1-1.

Le Costa Rica est sorti de la pression du rival et il est presque allé se reposer avec l’avantage sur le tableau de bord grâce à un coup franc de Joel Campbell qui s’est écrasé dans la verticale et López, qui a également fait une belle couverture à un tir d’Ortiz dans la petite zone.

Avec l’obligation de gagner pour sortir du sous-sol, Le Honduras a dominé le premier quart de la deuxième mi-temps et il a heurté les mains de Keylor à trois reprises, qui a refusé le but à Edwin Rodríguez.

Alberth Elis était un mal de tête Pour l’arrière costaricien et avec ses débordements, il était la figure principale de l’équipe Catracho dirigée par l’entraîneur colombien Hernán Darío Gómez.

Le Costa Rica a signé une mauvaise deuxième mi-temps, avec peu d’occasions de marquer et conservant les arrêts de Navas, mais à la dernière minute de l’engagement, Campbell a fait l’un de ses jeux voyants caractéristiques du côté de la surface, a envoyé un centre à la tête de Johan Venegas et il l’a passé à Torres qui, seul, dans la surface, a marqué le but vainqueur.

Le triomphe maintient le Costa Rica en vie dans la cravate avec un but qui est apparu lorsque les 8 000 supporters autorisés à entrer dans le stade national de San José pendant la pandémie, ont réclamé le départ de l’entraîneur colombien Luis Fernando Suárez.

– Fiche technique:

2. Costa Rica : Keylor Navas ; Keysher Fuller, Francisco Calvo, Óscar Duarte, Ronald Matarrita (Kendall Waston, m.68) ; Eltsine Tejeda (Johan Venegas, m.85), Orlando Galo (Celso Borges, m.68), Aaron Suárez (Bryan Ruiz, m.46) ; Joel Campbell, Jewison Bennette (Gerson Torres, m.78) et José Ortiz.

Entraîneur : Luis Fernando Suárez.

1. Honduras : Luis López ; Maynor Figueroa, Carlos Meléndez, Kevin Álvarez (Dennis Maldonado, m.78), Omar Elvir; Bryan Acosta (Kevin Arriaga, m.78), Alfredo Mejía, Edwin Rodríguez (Alex López, m.80); Alberth Elis, Brayan Moya (Rubilio Castillo, m.89) et Rommel Quioto.

Entraîneur : Hernán Darío Gómez.

Arbitre : Jair Marrufo. Il a réprimandé le Costaricain Campbell.

Buts : 1-0, m.20 : Duarte. 1-1, m.35 : Quioto. 2-1, m.95 : Torres.

Incidents : Match de la huitième journée de la finale octogonale de la Concacaf en vue de la Coupe du monde au Qatar 2022, disputé au Stade National de San José.