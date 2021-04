Le costume de baiser sous licence officielle “ monstre démon ” est maintenant disponible

Préparez-vous à faire du rock and roll toute la nuit et à faire la fête tous les jours avec Répliques KISS‘dernière version: le monstre démon sous licence officielle EMBRASSER costume. Vous allez bientôt nous rendre fous en vous déguisant en bassiste démoniaque cracheur de feu.

Inspiré par Gene SimmonsPersonnalité légendaire de, ce costume impeccablement détaillé est fait avec une coque extérieure dure épaisse vous permettant de basculer les villes tout en ayant l’air chic et en maintenant une forme confortable. L’armure détaillée n’est que le bout de la langue. Coulé à partir des moules utilisés pour créer la même armure pour le mythique Gene Simmons‘s Demon, ce costume comprend également un positionnement d’armure de manche réglable, des sangles de torse latérales adaptables, un codpiece réglable, des gants sans doigts à pointes et une cape en plume cloutée noire avec quatre points de fixation. Permettant encore plus de souplesse, le torse est doté de trois sangles en cuir réglables destinées à s’adapter à la plupart des types de corps.

Le monstre démon présente de superbes détails anatomiques organiques et des coutures en forme de lavande. Avec ce costume, vous ne vous contentez pas de vous déguiser, vous devenez le roi du monde nocturne prêt à trouver votre reine des phares.

Avec cet ensemble limité à seulement 250 commandes, vous ne voudrez pas laisser celui-ci s’échapper.

Le monstre démon est fabriqué en Amérique du Nord et comprend:

* Armure de torse, armure de manche, gants sans doigts, cape, pièce de morue, body et bottes de dragon



* Détails époustouflants visuellement identiques à l’armure usée réelle du stade Démon



* Positionnement réglable des manches – Poitrine ajustable



* Morceau de morue réglable



* Cape cloutée noire personnalisée avec quatre points d’attache

Depuis 2015, Répliques KISS a été le premier développeur de produits officiellement haut de gamme EMBRASSER répliques de costumes sous licence par Droits épiques, EMBRASSERagent de licence mondial de. Tous les costumes sont produits par Répliques UD, la division des licences de Universal Designs Ltd.

David Pea, président de Répliques UD, dit: “Rien de tel n’a jamais été proposé auparavant. Ce costume magnifiquement complexe est entièrement fait à la main et chacun prend des centaines d’heures à compléter. C’est plus qu’un simple costume; c’est un rêve devenu réalité pour les fans du monde entier. qui ont un lien émotionnel avec EMBRASSER et l’excitation suscitée par leurs costumes.

Visitez KISSreplicas.com pour plus d’informations et plus EMBRASSER costumes.

