Le costume de chanteur masqué a été rejeté pour “ressembler à des seins” .

Le danseur masqué mettra en vedette la betterave, l’écureuil, le poulet en caoutchouc – mais pas de seins (Photo: ITV)

Un costume de The Masked Dancer a été rejeté car il ressemblait trop à une “paire de seins”.

Le costume ressemblant à de la viande de poitrine est allé sur le sol de la salle de découpe, mais nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander quelle célébrité ils auraient choisi de le porter.

Qui que ce soit aurait pu faire une vraie mésange d’eux-mêmes.

Le costume était censé ressembler à un œuf, mais les producteurs avaient clairement exactement le genre de réponse qu’il obtiendrait sur Twitter – et sans aucun doute, des tonnes de téléspectateurs offensés auraient été directement au téléphone à Ofcom.

The Masked Singer, présenté par Joel Dommett, a connu un énorme succès avec ses deux premières séries, ce qui a conduit à la commande de The Masked Dancer, qui débutera la semaine prochaine. Et pas un sein en vue, à moins que vous ne soyez fan d’aucune des célébrités.

Le producteur de l’émission Dan Nettleton a déclaré à The Star: “Nous venons de rejeter une idée de costume pour la prochaine série de The Masked Singer.

« Les deux choses ressemblaient à des seins. Cela a été jeté et c’est donc de retour à la planche à dessin.

“Le producteur Derek McClean a ajouté:” C’était censé être deux œufs durs. Ce n’était pas approprié.

‘C’était un bon costume pourtant.’

Dommage que nous n’en profitions jamais.

ITV organise une semaine du Masked Dancer la semaine prochaine, qui mettra en vedette, entre autres, une betterave et un poulet en caoutchouc.

Jugés par Mo Gilligan, Jonathan Ross, Davina McCall et Oti Mabuse, leur mission est d’essayer de découvrir qui sont les 12 visages célèbres derrière les masques.

Mo a expliqué: «Avec ça, il y a des indices partout. Il y a des indices sur scène, il y a des indices dans les chansons, ce qu’elles disent, dans les titres des chansons, et puis vous obtenez les paquets d’indices.

“Donc la moitié du temps, je suis assis là et je me dis” je vais faire ma liste de courses pour la semaine, parce que je n’en ai aucune idée, c’est si difficile “. Mais c’est aussi bien pour que vous puissiez vous lever et vraiment danser.

The Masked Dancer débutera le samedi 29 à 19h sur ITV.

The Masked Singer series 2: Qui est derrière chaque masque?

Avec la nation plus ou moins confinée dans leurs salons tous les samedis soirs, The Masked Singer s’est avéré être en quelque sorte un sauveur du verrouillage 3.0.

Bien que les performances soient bien sûr un tirage au sort, l’essentiel du plaisir consiste à deviner qui se cache derrière chaque masque.

Voici qui était derrière chaque masque :

