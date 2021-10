Le costume de condo d’Halloween considéré comme une «manifestation» nécessite un permis, une femme de Floride affirme qu’on lui a dit

Une militante de Floride a déclaré qu’un policier l’avait avertie de ne pas porter de costume d’Halloween de condominium carré à une fête locale sans permis, car cela était considéré comme une protestation contre un développement prévu sur une plage financée par les contribuables, selon un rapport.

Néanmoins, Cat Uden, une critique virulente du projet, a déclaré qu’elle prévoyait de porter le costume lors d’une fête de quartier au centre-ville d’Hollywood, en Floride, selon le South Florida Sun-Sentinel.

Il y a une semaine, Uden a invité des personnes sur Facebook à venir à la soirée Hollyweird Halloween déguisée et avec des pancartes anti-condo auxquelles la police a répondu qu’elle aurait besoin d’un permis pour une manifestation organisée.

Le condo serait construit à l’emplacement actuel d’un parc et d’un centre communautaire. Un autre parc et centre communautaire serait construit ailleurs si le projet se concrétise. Un vote en commission est attendu plus tard cette année.

« Décorez une boîte et rejoignez-nous pour le plaisir ! » Uden a écrit sur Facebook. « Plus nous aurons de condos ensemble comme un canyon de condos, plus nous aurons d’impact. … Cet événement attirera beaucoup de monde et c’est un bon moyen de faire passer le mot. #HollyWeird. »

Elle a déclaré quelques jours après le courrier qu’un officier de police l’avait appelée pour l’avertir que porter le costume et diriger d’autres personnes dans une manifestation serait considéré comme une manifestation illégale sans permis.

« Je lui ai dit que c’était une fête costumée », a-t-elle expliqué au Sun-Sentinel, arguant qu’elle avait le droit constitutionnel de porter un costume. « Je ne considère pas cela comme une manifestation et c’est pourquoi je n’ai pas demandé de permis. »

Cat Uden montre son costume d’Halloween qui proteste contre un condo de 30 étages proposé sur la plage d’Hollywood, le jeudi 28 octobre 2021, à Hollywood, en Floride. (Presse associée)

Elle a déclaré que l’officier avait finalement accepté qu’elle pouvait légalement porter le costume, mais seulement si elle ne disait à personne ce que c’était ni pourquoi elle le portait.

« Il a dit que si je disais à quelqu’un pourquoi je portais un costume de condo, ce serait une manifestation illégale. J’étais choqué », a déclaré Uden.

Elle pourrait être expulsée de la fête du samedi soir pour avoir porté le costume ou faire face à une arrestation ou une amende si elle ignore un avertissement initial des agents.

Elle a déclaré qu’elle laisserait son fils à la maison lorsqu’elle assisterait à la fête, qui devrait attirer environ 5 000 fêtards.

« Je ne veux pas qu’il me voie me faire harceler par la police », a-t-elle déclaré au journal.

Bob Jarvis, professeur de droit constitutionnel à la Nova Southeastern University, a déclaré au Sun-Sentinel que la police était sur un « terrain instable » avec son avertissement, affirmant que son droit de porter un costume et d’exprimer son opinion était protégé par le premier amendement. « Il n’y a aucune raison de penser qu’elle incite qui que ce soit ou qu’elle déclenchera une émeute », a-t-il déclaré.

« Cela devient de plus en plus étrange », a déclaré Clive Taylor Jr., qui s’oppose également au projet. « Si les gens veulent envoyer un message avec leur costume, je ne vois pas quel est le problème. C’est la liberté d’expression. Les gens sont très passionnés par leur plage et ils ne veulent pas voir la marche de gigantesques condos venant du nord de Hallandale. »