Le costume de Mme Marvel d’Iman Vellani a l’air incroyable ⋆ .

Nous sommes enthousiasmés par la série télévisée Mme Marvel depuis qu’elle a été annoncée pour la première fois. La série Disney + suivra les aventures de Kamala Khan, une adolescente pakistanaise-américaine du New Jersey qui peut s’étirer les membres et changer de forme, entre autres puissances. Khan, qui est joué par le nouveau venu Iman Vellani, sera le premier héros musulman à l’écran pour Marvel alors que le studio entre dans sa phase la plus diversifiée à ce jour.

Cette semaine, des photos de Vellani sont apparues dans son costume de super-héros:

🚨 Premier regard sur le costume Kamala Khan Mme Marvel d’Iman Vellani! Source: https://t.co/IdSftb9MR8 pic.twitter.com/KsFLvaDjiy – Mme Marvel News (@MsMarvelNews) 1er mai 2021

Les couleurs! Les baskets! Le motif! Ce costume est très fidèle à celui des bandes dessinées et convient (hehe) au héros. Les fans en ligne ont rapidement exprimé leur enthousiasme pour le look et la série:

Inspirer! Les couleurs, les épaules et les genouillères! Les merveilles! Les interactions entre le capitaine Marvel et Mme Marvel seront le BEEEST! pic.twitter.com/fCWrviHoLV – 💫 Captain Marvel NEWS (@CaptMarvelNews) 1er mai 2021

NOTRE MS MARVEL OH MON DIEU pic.twitter.com/bfvgYiRzxn – ken (@wandaslizzie) 1 mai 2021

Les créateurs de costumes de Disney + sont à un autre niveau. #MsMarvel pic.twitter.com/3gJrfQwp2z – Painful Gamer (@ painfulgamer1) 1er mai 2021

Le costume Mme Marvel est la définition de la perfection pic.twitter.com/7gPJe2QEEy – Walt (@UberKryptonian) 1 mai 2021

Mme Marvel devrait frapper Disney + plus tard cette année. Vellani devrait également apparaître dans Captain Marvel 2, dont la première est prévue pour novembre 2022.

(via JustJared, image: Marvel)

Battlestar Galactica est une culture bisexuelle, je ne fais pas les règles. (via Autostraddle) Une plongée profonde dans la gestion de la course par Marvel dans The Falcon and the Winter Soldier. (via io9) L’hilarant Robin Thede parle de la nouvelle saison de A Black Lady Sketch Show. (via Shadow and Act) RIP Olympia Dukakis, lauréate d’un Oscar surtout connue pour ses rôles dans Moonstruck et Steel Magnolias.

Olympia Dukakis était une actrice incroyable et primée aux Oscars.Olympia a joué ma mère dans Moonstruck, et même si son rôle était

Celle d’une femme souffrante, nous avons TOUS le temps. Elle me dirait à quel point elle aimait Louis, son «beau mari talentueux». Je lui ai parlé il y a 3 semaines. Déchirez mon cher pic.twitter.com/RcCZaeKFmz – Cher (@cher) 1 mai 2021

Relâchez la coupe Green Lantern! (via CBR) Emily VanCamp sur l’avenir de Sharon Carter dans le MCU. (via Collider) Hugh Jackman partage quelques conseils de Deadpool 3 avec Ryan Reynolds. (via THR) 10/10 regarderait:

Je vais juste laisser ça ici pic.twitter.com/PLxVIrcueP – Rachel, Esq. (@thebgcomplex) 1 mai 2021

Joyeux 1er mai, Sue Believers!

Vous voulez plus d’histoires comme celle-ci? Devenez abonné et soutenez le site!

—La Mary Sue a une politique de commentaires stricte qui interdit, mais sans s’y limiter, les insultes personnelles envers personne, discours de haine et pêche à la traîne.

Avez-vous une astuce que nous devrions savoir? [email protected]