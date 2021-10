Le costume de tête d’épingle «Hellraiser» du Miz terrifie les téléspectateurs

Danse avec les stars a célébré Halloween tôt lundi soir avec une soirée spéciale dédiée aux films d’horreur. Chaque duo a revêtu un maquillage élaboré pour se transformer en monstres d’horreur et en victimes. Dans le cas de Mike « The Miz » Mizanin, lui et son partenaire de danse professionnel Witney Carson ont donné vie à Hellraiser.

The Miz et Carson ont ouvert le spectacle avec un Paso Doble sur « Wicked Games », écrit par Chris Isaak et repris par la chanteuse Rachel Rabin. Les deux s’habillaient tous les deux en Pinhead, le personnage rendu célèbre dans le film Hellraiser de Clive Barker en 1987. Le look a choqué les téléspectateurs à la maison, réalisant clairement ce que The Miz avait prévu de faire.

Les fans à la maison se sont assurés que The Miz et Carson puissent danser à nouveau le 1er novembre, ce qui verra les danseurs se produire sur des chansons du groupe de rock Queen. La star de Real Housewives of Atlanta, Kenya Moore, et son partenaire professionnel Brandon Armstrong n’ont cependant pas été aussi chanceux, car ils ont été renvoyés chez eux. L’olympienne Suni Lee et Sasha Farber figuraient également parmi les deux derniers, mais les quatre juges ont choisi de sauver la gymnaste.

Hellraiser était basé sur la nouvelle de Clive Barker, The Hellbound Heart. Le film original a engendré 10 suites, sorties entre 1988 et 2018. Un autre film, simplement intitulé Hellraiser et prévu comme un redémarrage, est actuellement en développement. Il sortira en tant que film original Hulu. Même après la fin de DWTS lundi, les fans ont continué à parler de la performance de The Miz. Faites défiler pour voir comment les fans ont réagi au costume choquant.

« C’était tellement cool d’être Pinhead Yay go The Miz et Witney », a tweeté un fan. « C’était déjà féroce pour la semaine de l’horreur. Allez voter pour Mike The Miz Pour un non-danseur, il s’améliore certainement chaque semaine. J’ai hâte de voir ce qu’ils vont apporter d’autre. »

« Pinhead est à 100% les cauchemars de mon enfance. Voir The Miz dans ce costume était un AF bizarre mais la danse du personnage était vraiment bonne. Un peu stagnant sur le sol, peut-être mais c’est la chorégraphie … pas le danseur », un téléspectateur a écrit.

Pinhead Miz ne peut pas te faire de mal, il n’est pas réel. PinHead Miz: pic.twitter.com/2uR3M7bFl7 – Paul Bustamante (@Pbustamante) 25 octobre 2021

« Miz et Witney habillés en Pinhead sont tellement bons. Comme si le département des costumes et du maquillage avait fait un excellent travail », a écrit un téléspectateur.

Cénobites dansants ! OUI!! – The Trump Reaper #BlackVotesMatter 🇺🇸❤️🇨🇦 (@TheTrumpReaper) 26 octobre 2021

« C’est l’une de mes danses préférées de la saison des costumes à la chorégraphie Len et Bruno auraient dû être plus généreux et donnés [Carson] & [The Miz] 9 », a écrit un fan. Leur score pour la danse était de 34/40.

Ce n’est pas un coup sur Miz ou le maquilleur, mais personne n’a l’air bien dans le maquillage Pinhead, à l’exception de Doug Bradley. Il est tellement bizarre. https://t.co/TKePTb6vZP – Rasoir (@SugaRazor) 26 octobre 2021

« Une de mes chansons préférées. J’ai tout aimé à ce sujet !! Excellent », a écrit un spectateur enthousiaste.

