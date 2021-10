Le costume d’Halloween ‘Atlantis’ de Doja Cat est un incontournable

Au moins une célébrité n’a pas oublié Atlantis de Disney : L’empire perdu. La chanteuse Doja Cat a tout fait pour donner vie à la princesse Kida pour son costume d’Halloween. La chanteuse de « Need to Know » a partagé un aperçu du costume complexe sur Instagram le 21 octobre, le jour où Doja Cat a fêté son anniversaire.

Doja Cat, 26 ans, de son vrai nom Amala Ratna Zandile Dlamini, a montré combien de travail a été consacré au costume en créditant les artistes derrière dans sa légende. Blair Caldwell a pris les photos, tandis que Brett Alan Nelson était le styliste. Les cheveux de Doja Cat ont été coiffés par Jared « JStayReady » Henderson et le maquillage a été confectionné par Ernesto Casillas et Saccia a confectionné ses ongles.

Atlantis: The Lost Empire est sorti en salles en 2001 et a été réalisé par Gary Trousdale et Kirk Wise, la même équipe derrière La Belle et la Bête et Le Bossu de Notre-Dame. Contrairement à l’un ou l’autre de ces films, Atlantis a été une déception au box-office pour Disney et a reçu des critiques mitigées. Le film a toujours un public, grâce à son design ingénieux inspiré par l’artiste Mike Mignola et à son animation incroyable. Il n’y a pas d’autre film Disney comme ça.

Le film raconte l’histoire du linguiste et cartographe Milo Thatch (Michael J. Fox), qui dirige une équipe de mercenaires sur Atlantis dans l’espoir de réaliser les rêves de son grand-père. Une fois arrivé en Atlantide, il rencontre la princesse Kidagakash « Kida » Nedakh (Cree Summer). Le casting de stars comprend également James Garner, Don Novello, Phil Morris, Claudia Christian, Jacquiline Obrados, Jim Varney, John Mahoney, David Ogden Stiers, Corey Burton et Leonard Nimoy. Comme de nombreux films Disney des années 90 et 2000, il a reçu une suite directe en vidéo, Atlantis: Milo’s Return, qui était censée déboucher sur une série télévisée qui ne s’est jamais concrétisée après le flop d’Atlantis. Atlantis et sa suite sont disponibles en streaming sur Disney +.

D’après la réponse au costume de Doja Cat, elle n’est pas la seule à se souvenir du film. « Doja Cat vient de gagner mon cœur en tant que Kida Nedakh, ma reine de l’Atlantide. Atlantis en direct – fais. que cela se produise », a tweeté un fan. « J’espère que tout le monde va regarder Atlantis maintenant que Doja Cat s’est déguisé en princesse Kida », a tweeté un autre. « Doja Cat en tant que Kida était quelque chose dont je ne savais pas que j’avais besoin », a écrit un autre.