Le costume d’Halloween d’Aaron Rodgers est révélé et c’est un personnage emblématique de Keanu Reeves

Le costume d’Halloween d’Aaron Rodgers rend hommage à l’un des personnages les plus emblématiques de Keanu Reeves – John Wick. Le quart-arrière des Green Bay Packers, qui a taquiné le mois dernier qu’il avait laissé pousser ses cheveux pour incarner un « héros » à lui à Halloween, a fait ses débuts dimanche dans son costume, se révélant comme le héros d’action de Reeves de la franchise John Wick.

Partageant des photos de lui-même recréant des moments mémorables des films, Rodgers a même tagué le plaqueur gauche de Packers, David Bakhtiari, comme le chien sur la photo. « Je pense que je suis de retour … Para Bellum », a-t-il légendé une série de photos de costumes, ajoutant simplement à l’autre le mot « Boogeyman » en référence au surnom de Wick dans le film.

Le joueur de la NFL a précédemment taquiné qu’il allait à fond cette année pour Halloween lors d’un épisode de septembre de The Pat McAfee Show, c’est pourquoi il avait laissé pousser ses cheveux courts signature. « Cela a été un an dans la fabrication, pour mon costume », a-t-il avoué à l’époque. « Je ne vais pas le donner. C’est quelqu’un qui est un de mes héros, qui a les cheveux longs. »

Rodgers est un passionné d’Halloween, s’habillant auparavant comme le personnage principal du film de Wes Anderson The Life Aquatic avec Steve Zissou et Oncle Rico de Napoleon Dynamite. On ne sait pas si la fiancée de l’athlète, Shailene Woodley, s’habillera à ses côtés cette année, mais l’actrice de Divergent n’a rien partagé sur les réseaux sociaux à propos de se déguiser.

La star de Big Little Lies a confirmé en février qu’elle et Rodgers étaient fiancés après une romance éclair. « Alors c’est assez drôle. Tout le monde est en train de paniquer à ce sujet et nous nous disons: » Oui, nous sommes fiancés depuis un moment « , a déclaré Woodley à Jimmy Fallon dans The Tonight Show. « C’est, tout d’abord, juste un être humain merveilleux et incroyable. Mais je n’ai jamais pensé que je serais fiancée avec quelqu’un qui a lancé des balles pour gagner sa vie. Comme, je n’ai jamais pensé en tant que petite fille … » Ouais, quand je grandis debout, je vais épouser quelqu’un qui lance des balles ! Ouais ! Mais il est vraiment tellement bon dans ce domaine. » Ajoutez des costumes à la liste des compétences de Rodgers !