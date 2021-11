Le costume d’Halloween de Britney Spears déconcerte totalement les fans

Britney Spears transforme Halloween en un meurtre mystérieux – et les fans sont un peu confus. La pop star a partagé une histoire effrayante avec ses abonnés sur Instagram lundi, publiant des photos d’elle menottée dans un déshabillé rose et couverte de faux sang et d’ecchymoses. La chanteuse « Toxic » a ensuite tissé un récit dans la légende, commençant par « 5h45 … elle est arrivée … le portier a dit qu’elle était rentrée seule !!! Elle est allée dîner avec deux copines et a bu 1 verre … a pris un taxi pour rentrer chez elle mais a été retrouvée par terre par son voisin … cela reste un mystère. »

Elle a poursuivi aux côtés du détective et des emoji clignotants : « Qui ferait une chose pareille ??? Elle avait une famille merveilleuse et bien sûr ils n’étaient nulle part à proximité !!!! » La lauréate d’un Grammy a plaisanté en disant qu’il est peut-être « assez boiteux » qu’elle ait traversé tous ces ennuis pour Halloween, « mais si l’interprétation coïncide avec l’opposition, quels sont les effets bénéfiques d’une réalité imaginative ??? »

« Est-ce que l’EFFORT pour le jouer est une insulte ???? Ou est-ce que l’effort est tout simplement … juste un jeu ??? » elle se demandait. « On pourrait le faire mieux mais qui diable ferait un mal ??? Je veux dire ALLEZ… jouons !!! C’est un début… pensées ??? Psss elle s’est cassé la jambe aussi !!! » Spears a continué à expliquer sa signification, « Je dis dans un monde fou comme celui que nous avons aujourd’hui qu’il est assez important de rester en sécurité !!! Comme nous l’avons fait pour Covid y’all !!!! Mais amusez-vous quand même … je ça veut dire duh !!! »

Faisant référence à sa bataille de conservatoire en cours, Spears a taquiné qu’elle était « un peu rouillée » de s’amuser après 13 ans, plaisantant à côté d’un emoji, « Maman et papa puis-je conduire ma voiture maintenant ??? JUST KIDDING … mais sérieusement , puis-je jouer maintenant ???? Je ne veux vraiment offenser personne cependant … »

La légende du message de la chanteuse « Womanizer » a fait se gratter la tête dans la section des commentaires, une personne commentant simplement « hummm » et une autre, « je suis désolé quoi ». D’autres ont voulu montrer leur soutien malgré leur confusion évidente. « Reine de la pop et des mystères du meurtre ? » un adepte a écrit, tandis qu’un autre intervenait, « J’essaie de comprendre ce que je lis mais [I love you]. »