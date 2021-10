Le costume d’Halloween d’Urban Meyer devient viral (Photos)

Urban Meyer a fait une tournée éclair de hauts et de bas au cours des derniers mois. L’entraîneur-chef de première année des Jaguars de Jacksonville a connu une série d’embarras majeurs à la fois personnellement et professionnellement, pour rebondir de manière impressionnante la semaine dernière et remporter sa première victoire en tant qu’entraîneur-chef de la NFL.

A présent, tout le monde connaît l’histoire. Il y a plusieurs semaines, Meyer a été filmé dans un bar en train de se faire broyer par une jolie jeune femme blonde. Sa femme ne l’a pas apprécié au départ, s’en prenant aux réseaux sociaux. Ensuite, des images encore plus gênantes sont apparues, montrant exactement où Meyer mettait sa main pendant que la femme le serrait contre lui. Finalement, la femme et la fille de Meyer s’exprimeraient, essayant de régler l’affaire.

Par coïncidence, dès que la femme et la fille de Meyer ont manifesté leur soutien, il a fini par remporter son tout premier match en tant qu’entraîneur-chef des Jaguars. Ce n’était pas joli, mais il a guidé Jacksonville vers une victoire contre les Dolphins de Miami qui a finalement mis fin à une séquence de 20 défaites consécutives pour la franchise.

Tout semblait s’améliorer – seulement pour qu’un autre groupe d’allégations salaces émerge. Des allégations ont été faites concernant une série de messages texte inappropriés et une troisième vidéo, encore plus troublante. Reste à savoir ce qu’il adviendra de ces accusations.

En attendant, les problèmes de Meyer l’ont amené à devenir la cible de blagues pour les gens qui célèbrent Halloween. Un costume en particulier est devenu viral au cours du week-end. Les photos parlent d’elles-mêmes :

Il sera intéressant de voir où vont les choses à partir d’ici pour Meyer. De nouvelles allégations vulgaires concernant ses prétendus péchés, passés et présents, continueront-elles à sortir ? Ou tout le monde avancera-t-il d’une manière qui lui permettra de commencer à regagner une certaine crédibilité ?

Pendant des semaines, il y avait des histoires sur la façon dont Meyer avait perdu le vestiaire et comment la propriété se retournait sur lui. La première victoire de Jacksonville de la saison a mis en pause ces histoires. Si les victoires continuent, elles couvriront probablement tous les autres bruits.

S’ils ne le font pas, les problèmes hors du terrain de Meyer pourraient à nouveau faire la une des journaux.

