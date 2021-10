Le costume d’Halloween fait maison de Marge Simpson de l’utilisateur de TikTok devient viral

Kadejah Baylor, une résidente californienne, a peut-être gagné Halloween grâce à son costume inspiré des Simpson. Selon Newsweek, Baylor a présenté sa création, un costume de Marge Simpson, sur TikTok. La vidéo est depuis devenue virale, car beaucoup ont partagé leur appréciation pour le costume fait maison de Baylor.

Le véritable point fort du costume de Baylor était la perruque qu’elle a confectionnée pour imiter les cheveux bleu ciel du personnage de dessin animé. Sur TikTok et Twitter, elle a expliqué qu’elle avait fabriqué sa propre perruque après en avoir cherché une en ligne et qu’elle était restée vide. Baylor a fini par se rendre chez Beauty Supply et Michael’s afin d’obtenir tout l’artisanat dont elle avait besoin pour réaliser sa création. Elle a créé la perruque en utilisant un grand morceau cylindrique de mousse de polystyrène. Baylor a attaché un certain nombre de morceaux de tissu bleu électrique à la pièce afin de créer le look emblématique de Marge.

Je suis désolé, je ne peux pas attendre une semaine entière pour montrer cette garce. Regardez cette perruque que j’ai faite pour mon costume !! pic.twitter.com/Ew5ANPswnH – Kadejah Baylor (@Thexmixtape) 22 octobre 2021

Perruque par moi pic.twitter.com/hFX3lgkDuN – Kadejah Baylor (@Thexmixtape) 26 octobre 2021

« À ce stade, j’en ai fini avec mon costume d’Halloween. Je ne supporte pas de ne pas montrer aux gens pendant une semaine entière », a déclaré Baylor dans la vidéo. Cependant, la perruque de Marge n’était pas la seule chose qu’elle avait conçue pour le costume. Ailleurs dans le clip, on pouvait voir Baylor peindre au pistolet une paire de boucles d’oreilles blanches pendantes afin qu’elle puisse assembler le collier bien-aimé de Marge. Bien sûr, le look ne serait pas complet sans une robe verte classique.

Dans une vidéo ultérieure, Baylor a posté un clip d’elle-même en train de synchroniser les lèvres d’une scène des Simpsons pour donner à chacun l’effet Marge Simpson complet. Comme Newsweek l’a noté, elle a joué une scène de « Scenes from the Class Struggle in Springfield », qui est le quatorzième épisode de la septième saison des Simpsons. L’épisode impliquait Marge, qui est exprimée par Julie Kavner, achetant un costume Chanel afin de s’intégrer à l’échelon supérieur de la société Springfield.

Les vidéos de Baylor ont déjà recueilli des vues massives sur TikTok, et ce n’est même pas encore Halloween. Sa vidéo expliquant l’histoire de son costume a suscité plus de deux millions de vues sur TikTok et sa vidéo suivante a recueilli environ 250 000. Les autres utilisateurs des médias sociaux ont été époustouflés par la création de Baylor. Une personne a écrit : « Elle a compris la mission. Un autre a plaisanté sur la nature précaire de la perruque : « La perruque a l’air d’être sur le point de tomber. » À son tour, Baylor a écrit: « Oh, c’est fait! »