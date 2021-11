Le costume d’Halloween provocateur de la femme de Baker Mayfield devient viral (photos)

Halloween est venu et est parti il ​​y a deux semaines avec un certain nombre de célébrités notables qui ont vraiment grandi pour l’occasion. Un couple qui a volé sous le radar était le quart-arrière des Cleveland Browns Baker Mayfield et sa femme, Emily.

Pour une raison quelconque, Baker et Emily ont gardé leurs costumes pour ce grand jour au plus bas – jusqu’à maintenant.

Vendredi, Emily a choisi de partager sa tenue avec le monde dans un article « Flashack Friday ».

Les photos parlent d’elles-mêmes :

Il faut apprécier l’ingéniosité qui s’y déploie. Cependant, cela ne tient toujours pas compte de la créativité dont a fait preuve le gardien des Lakers de Los Angeles Rajon Rondo. Il y a de bonnes raisons de penser que son costume d’Halloween était en fait le plus grand costume de l’histoire de l’humanité. Exécution juste impeccable.

Au-delà de cela, il y avait beaucoup de costumes provocateurs du monde du sport qui sont également devenus viraux. La tenue d’infirmière de la star du MMA Valerie Loureda a évidemment été un grand succès, tout comme la tenue de Larsa Pippen.

Jena Sims, la meilleure moitié de la star du golf Brooks Koepka, a également fait forte impression.

Baker a manifestement fait l’actualité ces derniers temps pour des choses plus négatives, comme sa relation horrible avec son ancien coéquipier Odell Beckham Jr. En tant que tel, il est agréable de le voir dans les nouvelles pour quelque chose de positif.

De plus, ce n’est pas particulièrement choquant qu’Emily en soit la raison. Elle le défend toujours dans la presse et sur les réseaux sociaux, il va donc de soi qu’elle continuerait d’être une bonne source de relations publiques pour lui à l’avenir.

