Le costume ‘Elfe’ de Will Ferrell se vend près de 300 000 $ aux enchères

La couleur préférée de Buddy l’Elfe pourrait aussi bien être le vert… parce que quelqu’un s’est emparé du célèbre costume du Will Ferrell film pour 10 fois plus que le prix prévu.

Les gens de Prop Store organisent une vente aux enchères pour certains des accessoires de cinéma et de télévision les plus emblématiques jamais réalisés … et l’enchère gagnante pour le costume « Elf » vient de s’élever à 296 702,66 $.

Comme nous l’avons signalé … la tenue que Will portait dans le film devait rapporter entre 27 600 $ et 41 000 $ … donc l’enchère gagnante est bien au-dessus des projections.

Aucun mot sur l’identité de l’enchérisseur gagnant cependant… on nous dit que l’acheteur mystère reste privé… mais qui que ce soit, ils ont des poches assez profondes et un amour pour le classique de Noël.

La vente aux enchères comprend 1 000 pièces de souvenirs hollywoodiens qui pourraient rapporter environ 7,6 millions de dollars … et il semble que le cap soit atteint.

Si vous pensez que l’enchère gagnante pour le costume « Elfe » est élevée, procurez-vous ceci … le célèbre ballon de volleyball Wilson de la Tom Hanks le film « Castaway » vient de se vendre pour 388 750 $.