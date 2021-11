Le costume Morticia Addams de Cardi B pourrait suffire à prendre la couronne d’Halloween de Heidi Klum

Heidi Klum est peut-être l’actuelle reine d’Halloween, mais Cardi B lui en donne pour son argent. La rappeuse « Up » de 29 ans a fait frissonner ses 113 millions de followers sur Instagram dimanche lorsqu’elle s’est transformée en la matriarche de la famille Addams, Morticia Addams, pour Halloween 2021.

Pour son costume, l’artiste de « Clout » a enfilé une robe noire et un corset de la créatrice Natalia Fedner, qui a déclaré que « la tenue est entièrement en métal ! C’est une chaîne noire. Le corset est utilisé pour un processus de moulage en résine spécial ». Cardi a complété le look avec une lèvre rouge sang, des yeux enfumés et des cheveux noirs lissés. Elle a sous-titré le message « MORTICIA ADDAMS », puis a félicité Fedner pour le costume.

Selon Fedner, aider Cardi à se transformer en personnage fantasmagorique bien-aimé n’a pas été une mince affaire, et le costume « a pris un travail non-stop pendant 7 jours pour créer ». Le corset à lui seul a pris « 48 heures de temps de séchage », Fedner expliquant qu’il « impliquait de tremper mon textile breveté fabriqué à la main dans un mélange de résine spécial. découper une fois qu’il sèche. » Fedner a ajouté que la robe du musicien avait été « fabriquée à l’aide de la technique du métal extensible dans les 6 sens. Pour Cardi, j’ai utilisé la version « toile d’araignée » de cette technique selon les directives de sa styliste, pour donner au look une touche d’Halloween supplémentaire. » Fedner a donné beaucoup de crédit au styliste de Cardi, Kollin Carter, dont elle a dit que « la direction artistique du look est venue ».

Le long processus de transformation de Cardi en Morticia est à l’échelle des transformations notoires d’Halloween de Klum. Quand il s’agit d’Halloween, Klum va toujours grand. En plus d’une fête d’Halloween annuelle qui remonte à 2020, le mannequin porte également des costumes assez extravagants, autrefois époustouflants, d’une poupée zombie à Lady Godiva à cheval en passant par une femme âgée, et plus encore. Ses festivités d’Halloween sont si connues qu’elle a même été couronnée reine d’Halloween.

Halloween cette année était un peu différente pour Klum, car elle a choisi d’annuler sa fête annuelle d’Halloween. Klum est tout de même entré dans l’esprit de la saison avec un autre costume à succès, en lançant un costume effrayant de zomie-esue les jours des médias sociaux avant Halloween et en jouant également dans le court métrage Heidi Does Halloween II: Klum’s Day.