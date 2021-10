Les Jeu de calmar C’est la série la plus regardée sur Netflix et elle inspirera certainement les costumes les plus regardés d’Halloween 2021.

C’est pourquoi certains écoles primaires aux États-Unis ils ont déjà interdit à leurs élèves de s’inspirer de fictions violentes face à Halloween.

Selon People, les costumes d’Halloween de The Squidward Game seront interdits dans plusieurs écoles primaires de New York en raison de la « Message violent » de la série. La publication note qu’un district scolaire de la ville a pris des mesures pour empêcher les enfants de choisir ces tenues.

Les membres du personnel ont récemment remarqué que certains élèves à la récréation imitaient les jeux de The Squid Game, qui s’adresse à un public adulte en raison de ses séquences de violence. En raison de cette activité, nos directeurs voulaient s’assurer que nos familles étaient conscientes qu’il serait inapproprié pour tout élève de porter un costume d’Halloween de cette série à l’école en raison des possibles messages violents que cela implique », rapporte la communication officielle de les centres.

Plus précisément, People affirme que les costumes de The Squid Game ont été interdits dans les écoles primaires de Mott Road, Enders Road et Fayetteville, et Reste à voir si d’autres centres rejoindront la proposition.

En réponse à cette décision, Netflix a publié une déclaration. « Le Squid Game est destiné à un public adulte. Nous offrons aux parents une variété de contrôles parentaux afin qu’ils prennent les bonnes décisions pour leur famille », peut-on lire dans le texte.

Même si certains écoliers ne pourront pas porter les costumes de la série sud-coréenne, le ventes de tenues inspirées de la fiction ont augmenté ces dernières semaines. Comme le souligne Variety, les recherches de combinaisons rouges comme celles que portent les gardes ont augmenté de 62 %.

