Le côté de la vérité de Biden

Le cas de Kyle Rittenhouse a retenu l’attention des médias la semaine dernière. L’affaire a des ramifications nationales pour ses implications culturelles. Je ne veux pas me concentrer sur le procès et toute opinion que je pourrais avoir sur le résultat, mais plutôt sur l’impact que l’affaire a eu sur les médias et les politiciens. Cette affaire est un microcosme de la fracture en Amérique. Selon le réseau sur lequel vous comptez pour vos nouvelles nationales, vous obtiendrez une prise différente de celle d’une autre source. Lorsque vous parlez de rapporter les faits sur un événement donné, vous ne devriez pas avoir d’histoires diamétralement opposées. C’est l’état malheureux de nos médias d’information.

Pas de surprise, je reçois la plupart de mes nouvelles de FOX, et ils se sont appuyés sur le contenu de la vidéo de la nuit du tournage. Aucune personne impliquée n’a été condamnée. Ils laissent le spectateur se faire sa propre opinion à partir de la bande. La couverture sur CNN, MSNBC ou les réseaux a été radicalement différente. Le consensus du MSM est qu’il s’agit d’une affaire de meurtre et que Rittenhouse doit recevoir toute l’étendue de la loi.

En plus de leur verdict rapide et hâtif, ils ont également attaqué le personnage de Kyle. Il a été qualifié de suprémaciste blanc, d’amant de Trump, d’amant de MAGA et de tueur de sang-froid. Ils ont remis en question ses motivations avant même qu’il ne témoigne, et ils soutiennent qu’il était là pour chercher des ennuis, et il a trouvé ce qu’il cherchait. Tous les médias de gauche chantaient le même livre, mais ils chantaient tous faux.

Joe Biden a commis une erreur horrible et a fait preuve d’un manque de jugement lorsqu’il a qualifié l’accusé de suprémaciste blanc avant que le premier témoignage ne soit entendu. Le membre du Congrès Hakeem Jeffries et Ayanna Pressley ont suivi l’exemple du président et ont étiqueté le jeune homme. Ces gens devraient mieux savoir, mais ils s’en moquent. Pour ces politiciens, tout tourne autour des extraits sonores et des clics sur le Web. Ils veulent être au premier plan, dans l’esprit des gens, quel que soit le contenu.

Le problème avec l’intervention de Biden est double. Étant le président, même un président incompétent sénile, ses paroles ont du poids. Ses ardents partisans le croiront sans aucun doute. Ils ne formuleront pas leur propre opinion sur la base de faits car cela demande trop de travail. L’autre est le fourrage qu’il fournit aux médias grand public. Ils utiliseront les commentaires du président comme points de discussion pour le cycle des « nouvelles ». Ils répéteront, sauteront et répéteront jusqu’à ce que le prochain sujet brûlant prenne sa place.

Cette utilisation imprudente du microphone est un jeu dangereux lorsque vous jouez avec la vie des gens. Dans cette affaire, Kyle Rittenhouse est au milieu d’une affaire judiciaire qui décidera de son avenir. Il est au tribunal de l’opinion publique depuis cette nuit à Kenosha. Le procès doit être une recherche de la vérité, mais il est personnel pour les avocats. Pour eux, il s’agit de gagner. Le procureur sait qu’il a un dossier faible et a fait de mauvais efforts. Il perd et cherche maintenant un moyen de sauver la face. Il a demandé l’examen par le jury d’accusations moins graves. Il n’obtiendra peut-être pas la condamnation pour homicide que lui et les médias voulaient désespérément, mais l’homicide involontaire fera l’affaire. Au moins, il n’aura pas à vivre avec un « L ».