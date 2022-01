Le côté laid de Triffin

par Alasdair Macleod, GoldMoney :

Après la crise de Lehman, il est devenu à la mode de citer le dilemme de Triffin comme justification des politiques inflationnistes américaines et pourquoi elles ne saperaient pas le dollar américain dans les échanges étrangers.

Mais loin de n’être qu’une simple justification des déficits commerciaux continus du dollar, Triffin a correctement décrit une situation qui ne pouvait qu’entraîner des problèmes pour une monnaie de réserve. Cet article décrit comment son analyse a été confortée par les événements de l’Accord de Bretton Woods, et les leçons qui peuvent en être tirées au regard de la situation actuelle du dollar américain.

introduction

Dans les années qui ont suivi la crise de Lehman, il est devenu populaire de se référer au dilemme de Triffin. Les commentateurs l’invoquaient généralement comme explication d’un dollar fort malgré l’aggravation du déficit commercial et même pour l’encouragement d’une inflation plus élevée du dollar pour satisfaire la demande étrangère. Selon Triffin, étant la monnaie de réserve et le moyen de fixation des prix des produits de base et du commerce international, les étrangers avaient toujours besoin de dollars. Par conséquent, les États-Unis pourraient continuer à enregistrer un déficit commercial sans endommager le taux de change.

À cette époque, le monde se remettait de ce que de nombreux économistes ont appelé depuis la grande crise financière. Il est né du marché immobilier résidentiel américain qui avait explosé grâce à l’expansion sans entrave du crédit bancaire et à une soupe alphabétique croissante de garanties. Les banques centrales, qui étaient censées être les chefs de file contrôlant l’expansion des activités bancaires, ont été surprises de manière inattendue et honteusement inconsciente de l’expansion des prêts bancaires hors bilan. Et leur compréhension des dangers des titrisations ou des titrisations de prêts menteurs dont dépendait la tarification marginale de l’immobilier résidentiel faisait cruellement défaut.

Lorsque la musique s’est arrêtée, un nouveau chiffre en dollars est entré dans le langage courant : le billion. Jusque-là, nous avons regardé l’émergence des milliards dans le lexique financier au début des années 2000 avec une certaine admiration. Maintenant, la Fed écrivait des chèques ouverts, potentiellement des milliers de milliards juste pour que le système financier gonflé, la contrepartie du crédit prêté aux personnes qui n’avaient pas les moyens d’acheter les actifs immobiliers titrisant l’ensemble du kaboodle, ne s’effondrerait pas. La Fed imprimant des dollars sans limitation signifiait que Lehman était la seule banque américaine importante à faire faillite.

D’autres banques centrales ont eu moins de chance dans leurs résultats politiques. Les États membres de la zone euro avaient cédé leur seigneuriage monétaire à la BCE, des pays entiers ont donc dû être renfloués – Irlande, Chypre, Grèce, Italie, Espagne et Portugal. BAFIN, le régulateur bancaire allemand a fermé les yeux sur la véritable condition de ses banques, et les grandes banques privées (Deutsche et Commerzbank) sont toujours en difficulté aujourd’hui.

Dans les années qui ont suivi la crise, Triffin était comme une couverture de confort pour ceux d’entre nous qui ont fermé les yeux sur toute l’expansion monétaire qui en a résulté. Elle a justifié les nouvelles mesures extraordinaires de la Fed, comme l’assouplissement quantitatif, sans avoir à se soucier des conséquences. La Fed pourrait et devrait donc étendre son bilan à des niveaux sans précédent, car les étrangers avaient besoin de dollars pour faire sortir leur économie de la crise. Mais nous ignorions la deuxième partie du dilemme de Triffin : ces conséquences.

Quel est le dilemme de Triffin ?

Tirons-le de la bouche du cheval. Ce qui suit est extrait du site Internet du FMI :[i]

« Témoignant devant le Congrès américain en 1960, l’économiste Robert Triffin a exposé un problème fondamental du système monétaire international.

Si les États-Unis cessaient d’enregistrer des déficits de balance des paiements, la communauté internationale perdrait sa plus grande source d’ajouts aux réserves. La pénurie de liquidités qui en résulterait pourrait entraîner l’économie mondiale dans une spirale de contraction, conduisant à l’instabilité.

Si les déficits américains persistaient, un flux constant de dollars continuerait d’alimenter la croissance économique mondiale. Cependant, des déficits américains excessifs (surabondance de dollars) éroderaient la confiance dans la valeur du dollar américain. Sans confiance dans le dollar, il ne serait plus accepté comme monnaie de réserve mondiale. Le système de taux de change fixe pourrait s’effondrer, entraînant une instabilité.

En d’autres termes, pour que le dollar fonctionne comme monnaie de réserve mondiale et soit utilisé comme monnaie pour le commerce international, la Fed et le Trésor américains doivent mener leurs politiques monétaires et l’économie de manière à créer des dollars pour l’exportation vers l’étranger. la possession. Un déficit continu des États-Unis sur la balance commerciale, qui en l’absence d’augmentation du taux d’épargne nécessite une augmentation continue du déficit budgétaire, est le principal moyen de production de ces dollars. Ces politiques sont évidemment inflationnistes au niveau monétaire, tout effet négatif masqué aux prix à la production et à la consommation par la demande de dollars conduisant au maintien de leur pouvoir d’achat.

Mais c’est un exercice d’équilibre. Une inflation trop élevée des devises créée par une augmentation délibérée du déficit commercial risque d’éroder la confiance dans la devise, ce qui a pour effet de miner son pouvoir d’achat. C’est un côté de la médaille. L’autre, non mentionné par Triffin, vient des utilisateurs étrangers du dollar. À moins que les autorités américaines n’aient les moyens et la volonté d’équilibrer les quantités de dollars exportés avec une demande étrangère bien prévue, une politique d’approvisionnement en dollars à des fins internationales serait vouée à l’échec au premier ralentissement économique mondial.

Par exemple, si la demande étrangère de dollars venait à baisser, alors les États-Unis devraient réduire la quantité de dollars exportés en augmentant les taxes intérieures pour réduire le déficit budgétaire et donc le déficit commercial. Alternativement, l’épargne des consommateurs américains devrait être encouragée pour réduire la demande immédiate de biens étrangers, soit en encourageant l’épargne par des allégements fiscaux, soit en augmentant les taux d’intérêt sur les comptes de dépôt pour décourager les dépenses.

Immédiatement, nous pouvons voir des problèmes avec ces solutions. Si le niveau de la demande étrangère de dollars diminue, cela est probablement dû au début d’une récession mondiale, et le conseil politique serait presque certainement de stimuler la demande pour éviter qu’une récession mondiale n’affecte l’économie américaine. Réduire le dollar en circulation pour maintenir son pouvoir d’achat serait perçu comme contre-productif pour les keynésiens qui argumenteraient plutôt qu’il faudrait augmenter la relance monétaire pour contrer une récession.

Quant aux allégements fiscaux pour les épargnants ou aux avantages supposés pour eux de taux d’intérêt plus élevés sur leurs dépôts bancaires, ce sont également des zones de non-droit pour les politiques économiques et monétaires, toujours pour des raisons keynésiennes. La solution recommandée par Triffin était la suivante :

« Triffin a proposé la création de nouvelles unités de réserve. Ces unités ne dépendraient pas de l’or ou des devises, mais ajouteraient à la liquidité mondiale totale. La création d’une telle nouvelle réserve permettrait aux États-Unis de réduire les déficits de leur balance des paiements, tout en permettant une expansion économique mondiale. »[ii]

En d’autres termes, il a proposé quelque chose dans le sens du bancor de Keynes qui a été rejeté en faveur du dollar par les accords de Bretton Woods. En fait, l’approche sous-jacente de Triffin était aussi inflationniste que tout ce que Keynes proposait dans les années 1940, et son hypothèse selon laquelle le monde ne pourrait pas se passer d’une monnaie de réserve en expansion, une situation censée conduire à la stabilité économique et des prix, était tout aussi discutable. Mais la prédiction de Triffin selon laquelle le système de taux de change fixe soutenu par le dollar comme monnaie de réserve pourrait s’effondrer était évidemment correcte et confirmée par les événements.

L’échec du dollar dans les années 60

À la suite de son témoignage au Congrès américain, les prévisions de Triffin ont été confirmées par des événements plus tard dans la décennie par l’échec du pool d’or de Londres. Le contexte qui y a conduit était une inflation excessive du dollar et une tendance à l’expansion du crédit bancaire finançant la croissance des entreprises américaines à l’étranger dans les années d’après-guerre.

La stabilité économique et monétaire a été particulièrement mise à mal par la guerre du Vietnam. L’économie productive s’est fortement orientée vers la production militaire et s’est éloignée des biens et services réellement demandés par le consommateur américain. La guerre du Vietnam a notamment conduit à l’exportation de dollars en espèces en grande quantité. À partir de 1954, l’Amérique s’est de plus en plus enlisée au Vietnam, donc au milieu des années 1960, il y avait eu plus de dix ans d’augmentation des exportations de dollars en espèces en raison de cette seule guerre.

La guerre du Vietnam s’est déroulée dans ce qui était auparavant l’Indochine française, il était donc naturel que les intérêts français hérités se retrouvent avec des dollars indésirables. Et c’est la France du président de Gaulle, conseillée par Jacques Rueff, qui a dirigé le rapatriement de ces dollars en échange d’or américain conformément aux termes des accords de Bretton Woods.

Après que les réserves d’or des États-Unis soient tombées de 21 828 tonnes en 1949 à 15 060 tonnes en 1961, le pool d’or de Londres a été créé pour défendre le taux de change de 35 $ l’once. Sept nations européennes se sont jointes aux États-Unis pour maintenir le prix de l’or à 35 $, mais l’or a tout de même été perdu pour les marchés. En 1968, lorsque l’accord a échoué, les réserves d’or des États-Unis étaient tombées à 9 679 tonnes, tandis que les autres participants avaient augmenté leurs réserves d’or de 3 346 tonnes. La seule banque centrale qui a soutenu la politique par ses actions était la Banque d’Angleterre, qui en vertu de l’accord a vendu 868 tonnes. Les autres sont tous allés dans le dos des États-Unis pour augmenter leurs réserves d’or.[iii]

Il y a plus d’honneur parmi les voleurs qu’il n’y paraît entre les banques centrales qui étaient membres du pool d’or. Il n’était guère surprenant que l’arrangement ait échoué et que par la suite le président Nixon ait suspendu l’accord de Bretton Woods en 1971. C’était le côté le plus sombre du dilemme de Triffin : la poursuite de mauvaises politiques économiques et monétaires pour s’assurer qu’il y avait suffisamment de dollars pour satisfaire les les réserves obligatoires dans les années d’après-guerre ont entraîné une dévaluation du dollar par rapport à l’or de 35 $ à plus de 800 $ environ neuf ans plus tard. 1971 a également été la première des années d’après-guerre où les États-Unis ont subi un déficit de la balance des paiements, transformant un excédent de 2,331 milliards de dollars l’année précédente en un déficit de 1,433 milliard de dollars.

