Le côté le plus méconnu de Neymar se dévoile

14/12/2021 à 21h50 CET

« Neymar : le chaos parfait ». C’est ainsi que la série basée sur la vie du Brésilien qui Il sortira le 25 janvier. Un titre parfait pour souligner le « chaos » que les footballeurs peuvent vivre dans leur vie de tous les jours. Un grand joueur qui n’a pas de fortune avec les blessures, et une vie en dehors du terrain qui donne aussi beaucoup de choses à raconter.

Netflix Ce sera la plateforme qui se chargera de réaliser l’enregistrement qui est déjà en cours de tournage. « Neymar, footballeur admiré dans le monde entier et assiégé par la presse, partage les hauts et les bas de sa vie personnelle et de sa brillante carrière professionnelle. Un regard unique sur l’un des sportifs les plus célèbres et les mieux payés de tous les temps. Neymar est un héros sur le terrain, mais une figure controversée en dehors du terrain & rdquor;, décrit la plateforme.

La série est réalisée par David Charles Rodrigues et sera divisée en trois parties. « Montrez le côté personnel de la star du football Neymar da Silva Santos Júnior et explorez en profondeur sa carrière, de son ascension vers la gloire au Santos Futebol Clube et ses jours de gloire à Barcelone, à ses hauts et ses bas dans l’équipe brésilienne et à Paris Saint Germain. De plus, le documentaire révèle le lucratif business marketing qui tourne autour de la star, un aspect que son père gère de très près, précise le réalisateur.

Des footballeurs de renom participeront à la série, tels que : David Beckham, Messi, Mbappé.