Le côté obscur des caméras pour animaux de compagnie : une entreprise en plein essor qui viole notre vie privée | La technologie

Bien que nous aimions tous savoir comment va notre chat lorsque nous allons au bureau chaque matin, les caméras de surveillance pour animaux de compagnie peuvent avoir un côté sombre très dangereux pour tout le monde.

Il fut un temps où la vie secrète de nos animaux de compagnie et de nos jouets pouvait même jouer dans les films, car nous nous demandions tous ce qu’ils faisaient pendant que nous n’étions pas à la maison et il n’y avait aucun moyen de le savoir.

Maintenant la magie a disparu et la faute en est aux caméras de surveillance À quel point sont-ils devenus à la mode de contrôler et de surveiller nos animaux de compagnie, car beaucoup d’entre nous souffrent lorsqu’ils sont seuls pendant longtemps.

Et c’est vrai qu’ils sont très utiles, certains d’entre eux peuvent même faire office de haut-parleurs pour qu’on puisse leur parler, et on est plus calme au travail sachant qu’ils sont sains et saufs à la maison.

Le commerce des accessoires pour animaux de compagnie est en plein essor et devrait atteindre 46 milliards de dollars en 2026, en grande partie grâce aux caméras de surveillance.

La question est, Sommes-nous en sécurité avec des caméras de surveillance de ce type dans notre propre maison ? Ces appareils peuvent enregistrer des vidéos en haute définition ainsi que capturer de l’audio sans problème. Et bien sûr, avoir quelque chose comme ça à la maison peut être très dangereux entre de mauvaises mains.

Plusieurs experts ont averti que les utilisateurs de ce type de caméra doivent entrer des codes de sécurité forts pour de nombreuses raisons, mais principalement par des pirates, qui peuvent accéder à des appareils avec des mots de passe faibles. S’ils réussissent, nous serions totalement exposés.

Ils parlent aussi de partenaires toxiques ou d’agresseurs, puisque ces gadgets inoffensifs peuvent être une méthode de contrôle terrifiante pour ce type de personnes Ils exercent un pouvoir et un contrôle sur l’autre personne. Donc si vous êtes dans une telle situation il vaut mieux ne jamais installer ce type de caméra.

Si vous avez une caméra de surveillance à la maison et qu’elle est connectée à Internet, vous devriez vous inquiéter. Chaque appareil connecté est plus ou moins vulnérable.

Il y a aussi le point que les sociétés de développement elles-mêmes peuvent accéder aux enregistrements de ces caméras et vendre les données aux entreprises qui collectent des informations, car ces caméras donnent beaucoup d’informations sur nous, nos habitudes et nos goûts.

Pour tout cela, les experts en sécurité nous demandent de ne pas les installer, peu importe à quel point l’idée de voir notre chat jouer avec notre chien sur le canapé de la maison alors que nous ne sommes pas attirés par nous. Et voici quelques conseils très utiles pour en prendre soin.