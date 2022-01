Dans le restaurant britannique Robotazia, quatre robots serveurs travaillent. Leurs patrons révèlent de curieuses limitations et expliquent pourquoi ils préfèrent les humains.

Ces dernières années, nous avons vu beaucoup de robots qui effectuent des tâches jusqu’à récemment réservées aux humains : préparer la nourriture, servir les tables, nettoyer, livrer les commandes, etc.

Ses fabricants, bien sûr, louent ses avantages: Ils ne reçoivent pas de salaire, ils ne se plaignent pas, ils font tout ce que vous demandez, ils travaillent 24h/24… Mais ces robots ont aussi leur côté obscur.

Robotazia est un restaurant britannique situé à Milton Keynes, et dédié à la science-fiction. Vous pouvez y trouver des dizaines de robots exposés, mais quatre d’entre eux sont authentiques serveurs robots qui récupèrent les commandes et livrent de la nourriture aux tables:

Ces serveurs robots, nommés Amy, Ella, Will et Josh, ils peuvent parler aux clients, ils sont toujours souriants, ils ont une patience infinie et ils ne facturent pas.

Mais ses patrons, Joy Gittens et Mark Swannell, propriétaires du restaurant, reconnaissent à la journaliste de Business Insider Kate Duffy que ils ne remplaceront jamais tous les serveurs par des machines, car « l’engagement humain est toujours quelque chose de merveilleux. C’est la chaleur de cette personne qui dit : ‘Comment allez-vous ? Merci d’être venu à Robotazia. »

En outre, ces robots serveurs ont un inconvénient curieux Ils ne nous montrent pas dans les vidéos des fabricants.

Par exemple, les propriétaires du restaurant expliquent au journaliste que leurs robots fuient les personnes portant beaucoup de bijoux.

Il parait les bijoux produisent des reflets sur votre système de vision, et ils le font interpréter comme un obstacle… se retournant et reculant.

Cela oblige les employés humains à être vigilants afin que les robots ne servent pas les personnes fortement ornées de bijoux.

Un autre problème est que les robots attirent trop l’attention, et ils ont tendance à ralentir la routine de livraison.

Ils ont la capacité de parler, mais les propriétaires ont fini par déconnecter cette fonctionnalité car ils passaient beaucoup de temps à parler seuls aux clients.

C’est-à-dire, Ce ne sont pas les clients qui ont parlé aux robots, mais l’inverse… Et même étant muets, ils travaillent plus lentement que les humains.

Il faut aussi tenir compte de la batterie. Lorsqu’ils détectent qu’il est faible, Ils retournent à la borne de recharge… même s’ils sont en pleine livraison de nourriture.

Cela donne une mauvaise image, car le client attend. Et peu importe si l’endroit est bondé ou s’il n’y a plus de serveurs… Ils retournent à la borne de recharge et Ils sont inopérants pendant quelques heures.

Bien qu’ils ne facturent pas et n’ont pas d’assurance maladie … il y a une dépense importante dans l’entretienParce que les robots se déréglent, ils heurtent les tables… Mark Swannell dit que tous les mardis, il doit effectuer la maintenance des robots.

Et finalement, ils ne font pas beaucoup de tâches qui sont essentielles dans le travail d’un barman, comme vérifier si la personne qui demande de l’alcool est mineure. Ils ne nettoient pas les tables, ils ne se nettoient pas, ils ne se réparent pas.

À la fin, à chaque robot est affecté un employé humain qui le complète, donc le travail est un peu réducteur. Ils y travaillent à cause du thème du restaurant, pas à cause de leurs compétences en tant que serveurs.

Tout ce qui brille dans le monde de employés robots, mais ces limitations ne tardent sûrement pas à être surmontées …