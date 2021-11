Le coton traîne l’OMS pour être «plus préoccupée» par la protection des «sentiments» du gouvernement chinois. que la santé publique

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le sénateur Tom Cotton, R-Ark., a déclaré samedi dans un tweet que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) était plus soucieuse de protéger les « sentiments » du gouvernement chinois que la santé publique.

Le tweet est intervenu après que l’OMS a confirmé qu’elle avait ignoré les lettres grecques « nu » et « xi » pour nommer sa nouvelle variante COVID-19, qu’elle a surnommée la variante « omicron », bien qu’il ne soit pas clair si le tweet de Cotton faisait référence à la variante de l’organisation. choix du nom.

« L’OMS est une blague », a déclaré Cotton. « Ils sont plus préoccupés par les sentiments du Parti communiste chinois que par la santé publique. Le président Biden n’aurait jamais dû reprendre le financement de cette marionnette corrompue du PCC sans réforme.

Dans un autre tweet de samedi, le républicain de l’Arkansas a déclaré que le président chinois Xi Jinping « est sur la défensive d’être lié au virus que le Parti communiste chinois a lâché sur le monde ».

QUI SAUT LES LETTRES GRECQUES « NU » ET « XI », NOMME LA NOUVELLE VARIANTE « OMICRON »

Un porte-parole de l’OMS a déclaré à Fox News dans une déclaration de samedi qu’il avait ignoré les lettres grecques « nu » et « xi » parce que « » nu » est trop facilement confondu avec » nouveau » et » xi » n’a pas été utilisé car il s’agit d’un dernier terme courant. Nom. »

« Les meilleures pratiques de l’OMS pour nommer les maladies suggèrent d’éviter » d’offenser tout groupe culturel, social, national, régional, professionnel ou ethnique « », a déclaré le porte-parole.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d’une conférence de presse sur la mise à jour sur COVID-19 au siège de l’Organisation mondiale de la santé à Genève, en Suisse. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, Fichier)

L’OMS recommande d’utiliser des lettres grecques pour faciliter le processus de désignation des virus, selon son site Web. Les variantes surveillées comprennent alpha (lignées B.1.1.7 et Q), bêta (B.1.351 et lignées descendantes), gamma (P.1 et lignées descendantes), epsilon (B.1.427 et B.1.429), eta (B .1.525), iota (B.1.526), ​​kappa (B.1.617.1), zeta (P.2) et mu (B.1.621, B.1.621.1), qui est la dernière lettre avant nu, suivie de xi et omicron.

CAS DE VARIANTE OMICRON COVID-19 IDENTIFIÉS AU ROYAUME-UNI : MISES À JOUR EN DIRECT

Cette décision n’est pas passée inaperçue des experts et des politiciens sur les réseaux sociaux, dont certains ont critiqué la décision tandis que d’autres l’ont louée.

Le sénateur Ted Cruz, R-Texas, a également critiqué l’OMS, affirmant que l’organisation avait « peur du Parti communiste chinois » dans un tweet.

Le représentant Ken Buck, R-Colo., a déclaré que « le nouveau virus devrait être appelé la variante Xi, car la Chine a menti et a propagé le COVID pour commencer! » dans tweet samedi.

L’OMS et la Chine ont fait l’objet de vives critiques du monde entier concernant leur réponse à la pandémie, la Chine ayant empêché les enquêteurs de l’OMS d’entrer à Wuhan pendant des mois en 2020. Ils sont finalement arrivés à la mi-janvier 2021 et ont publié leurs premières conclusions un mois plus tard.

Des membres de l’équipe de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) enquêtant sur les origines du coronavirus COVID-19 arrivent à l’Institut de virologie de Wuhan à Wuhan, dans la province centrale du Hubei en Chine, le 3 février 2021. (Photo par HECTOR RETAMAL/. via .)

Les premiers cas de coronavirus ont été découverts dans la ville chinoise de Wuhan en décembre 2019.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un rapport du Wall Street Journal de mai citant des documents du renseignement américain non divulgués auparavant a révélé que certains des employés de l’Institut de virologie de Wuhan qui sont tombés malades en 2019 avaient besoin de soins hospitaliers, donnant du poids à ce que certains ont surnommé la « théorie des fuites de laboratoire ».

L’organisation a déclaré en février que son premier rapport conjoint avec la Chine sur les origines de la pandémie avait trouvé qu’il était « extrêmement improbable » que le virus provienne d’un laboratoire et a conseillé « de futures études ».

L’OMS a publié une déclaration en juillet admettant que la fuite de laboratoire n’était pas « extrêmement improbable » après tout.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.