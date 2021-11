Le coude à Olynyk pour lequel Durant a été expulsé

On ne sait pas d’où vient l’énorme frustration qu’il transmet Kevin Durant en ce début de saison et cela l’a amené à commettre deux actions incompréhensibles lors de matchs consécutifs. Après avoir lancé un ballon dans les tribunes et n’avoir reçu qu’une amende financière, malgré le fait que les arbitres aient reconnu qu’ils auraient dû l’expulser, dans le duel entre Filets de Brooklyn et Pistons de Détroit, le talentueux joueur des New Yorkers a perdu les papiers dans un blocage indirect qu’il a reçu de Kelly Olynyk et a donné un coup de coude dangereux au Canadien. Les fonctionnaires ont décidé de l’expulser immédiatement.

Kevin Durant a été expulsé pour une poussée sur Kelly Olynyk. pic.twitter.com/4LaAGSzlIs – TL – (@tirolibreNBA) 1er novembre 2021