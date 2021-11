Le couloir de Kartarpur Sahib s’ouvre aujourd’hui, mais les responsables ne sont pas clairs sur les protocoles de visite

Selon le sous-commissaire de Gurdaspur Mohammad Ishfaq, la liste des fidèles du premier jatha comprend de 30 à 200 personnes.

Le ministère de l’Intérieur (MHA) a récemment déclaré qu’il avait décidé de reprendre les opérations sur le couloir de Kartarpur Sahib à partir du 17 novembre, compte tenu de l’amélioration de la situation de Covid-19, mais il n’y a toujours pas de clarté sur le protocole pour autoriser l’entrée des fidèles. .

Selon le rapport d’Indian Express, il est obligatoire de s’inscrire en ligne avant de visiter, mais aucun processus de candidature n’a eu lieu avant mardi.

Pendant ce temps, des membres du comité Shiromani Gurdwara Parbandhak (SGPC), des responsables gouvernementaux prévoient de visiter le gurudwara qui a été fermé en mars 2020 à la lumière de la pandémie de Covid-19 dans le cadre d’un arrangement spécial. Le corridor de Kartarpur Sahib relie le sanctuaire Dera Baba Nanak dans le district de Gurdaspur au Pendjab à Gurdwara Darbar Sahib au Pakistan, la dernière demeure de Guru Nanak Dev.

Le porte-parole du SGPC a informé IE que les membres et les politiciens qui souhaitent rendre visite ont été invités à fournir leurs passeports, mais jusqu’à présent, le protocole n’est pas clair car le Comité Sikh Gurudwara Parbhandak du Pakistan (PSGPC) a déclaré que son homologue indien devrait prendre toutes les dispositions à partir du jatha spécial.

Selon le sous-commissaire de Gurdaspur Mohammad Ishfaq, la liste des fidèles du premier jatha comprend de 30 à 200 personnes. Dès que la liste sera effacée par l’Inde puis par le Pakistan, les arrangements commenceront. Des responsables de la Land Port Authority of India et de la Border Security Force ont également discuté des dispositions avant la réouverture.

La BSF et les Pakistan Rangers se coordonnent entre eux et, en dehors du protocole existant entre les deux pays, les directives Covid-19 seront également suivies.

Pendant ce temps, le ministre en chef Charanjit Singh Channi a remercié le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur de l’Union Amit Shah pour avoir salué la réouverture du couloir de Kartarpur avant l’anniversaire de la naissance de Guru Nanak et l’a qualifié d’occasion joyeuse pour les frères du Pendjab et sikhs.

Comme le couloir a été fermé pendant quatre mois et demi, les fidèles n’avaient d’autre choix que de rendre hommage à Gurudwara Kartarour Sahib depuis la ligne zéro, mais en raison du brouillard en hiver, les fidèles n’ont pas pu avoir une bonne vue du bâtiment de gurudwara situé à 5 km à l’intérieur. frontière pakistanaise. La réouverture apporte un signe de soulagement pour les fidèles qui ont un passeport.

Le président du SGPC, Bibi Jagir Kaur, célébrera également l’anniversaire de la naissance de Guru Nanak Dev le 19 novembre dans le couloir de Kartarpur. Kaur a informé qu’il dirigerait un jatha spécial et que le coût serait pris en charge par le gouvernement central. Le président du PSGPSC, Ameer Singh, et l’ancien président Bishan Singh attendent également le jatha et ont exprimé leur joie à cet égard, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le président du PSGPC, Ameer Singh, a informé que le Pakistan avait ouvert le couloir en juin 2021. Evacuee Trust Property Board (ETPB), qui gère les lieux saints des minorités dans les communautés du Pakistan et de Dal Khalsa, s’est également dit ravi de la décision de rouvrir le couloir.

Les pèlerins traversant le couloir de Kartarpur Sahib devront suivre les protocoles Covid comme les contrôles de température et la désinfection, porter des masques faciaux et observer la distanciation sociale, etc. Il est obligatoire de porter des certificats de vaccination Covid-19 et un rapport RT-PCR négatif, pas plus de 72 heures avant l’arrivée. au gurudwara qui connaît une forte fréquentation le jour de la naissance de Guru Nanak Dev.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.