Le coup brutal d’Andrew Neil sur Meghan et Harry: «  Une période de silence serait la bienvenue!  » | Royal | Nouvelles

Le diffuseur acclamé critiquait l’interview du couple avec Oprah Winfrey, affirmant que la légende de la télévision américaine n’avait pas fait un «bon travail» parce qu’elle n’avait pas poussé ses interviewés à vérifier si leurs affirmations étaient vraies. En tant qu’intervieweur légendaire lui-même, M. Neil a réussi à placer de nombreuses personnalités publiques dans un coin avec des questions bien conçues mais dogmatiques. Cela dit, il a admis que c’était une «entrevue à la dynamite» qui est extrêmement dommageable pour la famille royale.

Il n’a pas non plus hésité à critiquer la famille royale elle-même lors de l’émission The Media Show de Radio 4.

Il a déclaré au journaliste Amol Rajan qu’il avait eu une dispute avec la reine en 1986 au cours de laquelle il avait découvert que ses collaborateurs étaient «prêts à mentir».

Lorsqu’il était rédacteur en chef du Sunday Times, le journal a rapporté que la reine était consternée par de nombreuses politiques de Margaret Thatcher, en particulier sa réticence à imposer des sanctions contre l’apartheid en Afrique du Sud. Le palais de Buckingham a contesté le rapport.

Il a dit: «Cela m’a appris que quand ils avaient le dos contre lui, ils étaient prêts à mentir, mais cela m’a aussi appris qu’ils n’étaient pas très agiles face au feu de brousse qui menaçait de se transformer en feu de forêt.»

Cet incident était la caractéristique centrale de l’épisode huit de la quatrième saison de la série Netflix The Crown.

L’ancien journaliste de la BBC est connu pour ne pas avoir peur d’exprimer ses opinions et a répondu l’année dernière à l’annonce par les Sussex de leur nouvel Archewell à but non lucratif par une demande de «silence».

Il a écrit dans son coup brutal sur Twitter: «Une période de silence des deux serait« quelque chose qui compte »pour beaucoup d’entre nous.

« Apprendre de la grand-mère de Harry serait quelque chose qui compte beaucoup. »

Le couple a parlé de l’importance de reconnaître et d’examiner le Commonwealth britannique dans le contexte de l’Empire et de ce que cela signifie.

Cependant, beaucoup l’ont considéré comme une attaque contre la reine, qui est à la tête du Commonwealth et a supervisé de nombreux changements au cours des 69 dernières années de son règne.

Harry a déclaré: «Certes, quand vous regardez à travers le Commonwealth, il n’y a aucun moyen que nous puissions avancer sans reconnaître le passé.

«Tant de gens ont fait un travail incroyable en reconnaissant le passé et en essayant de redresser ces torts.

«Mais je pense que nous pouvons tous admettre qu’il reste encore beaucoup à faire.

«Ce ne sera pas facile et dans certains cas, ce ne sera pas confortable, il faut le faire parce que devinez quoi? Tout le monde en profite. »

De nombreuses personnes se sont demandé pourquoi Harry et Meghan ressentaient le besoin de tenir un débat public sur une question politique aussi litigieuse.

M. Neil a déclaré sur Twitter: «Qu’est-ce que le Commonwealth a fait de mal?

«Et comme ils n’y vivent pas, qu’est-ce que cela a à voir avec eux?»

M. Neil est maintenant président d’un tout nouveau diffuseur GB News.