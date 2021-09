Le coup de circuit de Grandal a ouvert la voie à la victoire

in

Yasmani Grandal a frappé son deuxième home run en jours consécutifs aujourd’hui pour contribuer à la victoire du Sox blancs 7-2 contre les Texas Rangers au Globe Life Field, dans le cadre de la saison 2021 de la Major League Baseball.

Le receveur cubain a frappé un circuit hier pour égaliser le pointage en sixième manche, mais malgré cela, son équipe a fini par succomber dans le match 2-1.

Yasmani a eu une chaîne de 30 matchs consécutifs pour tomber enceinte, cette chaîne a été brisée lors du premier match vendredi dernier lorsque les White Sox ont gagné 8-0, avec un excellent travail du droitier Dylan Cease, et le receveur est devenu blanc en cinq tours.

Les White Sox, qui n’ont plus que quelques matchs à jouer pour certifier leur qualification en séries éliminatoires et remporter leur fanion de la division centrale de la Ligue américaine. Ils sont venus sur le terrain du Texas avec l’intention de gagner la série en particulier.

Entamant la quatrième manche, Yasmani Grandal a frappé un circuit, son 22e de la saison, pour ouvrir le score, et son deuxième en jours consécutifs, pour allumer la mèche qui a fini par clôturer la manche avec cinq touchés.

En regardant les performances de Grandal après son retour de sa blessure au genou, on peut dire que le Cubain est revenu à ses performances habituelles, après avoir passé plus de la moitié de la saison à compiler en dessous de 0,200, mais avec un pourcentage élevé d’OBP.

Lucas Giolito s’est occupé du reste pour remporter sa 10e victoire, travaillant pendant 5 1/3 de manches, accordant six coups sûrs, avec un point mérité, un but sur balles et quatre retraits au bâton.

A noter que jusqu’à présent en septembre, ‘Yas’ compile .333/. 459 /. 625, le produit de 16 incontestés en 48 présences officielles au bâton, avec 10 points marqués, deux doubles, quatre circuits, 10 points produits, 11 buts sur balles et sept retraits au bâton.