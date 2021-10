Le coup de circuit de Longoria place les Giants dans le match des Championship Series

UNE Home Run du vétéran de troisième but Evan Longoria c’était suffisant et laissé pour le géants Non seulement ils ont blanchi et battu les Los Angeles Dodgres 1 0-0, mais ils ont mis San Francisco à un jeu de Trier aile Série de Championnat de la Ligue nationale lors de la saison 2021 de la Major League.

Le coup de circuit

C’était le coup de circuit d’Evan Longoria :

Premier coup

Le coup de circuit était le premier coup sûr d’Evan Longoria lors des séries éliminatoires de la Ligue majeure de baseball en 2021.

Sorti de la crise

Evan Longoria est sorti de la crise offensive dans laquelle il était avec 3 coups sûrs lors de ses 50 derniers coups sûrs et il l’a fait comme les grands le font habituellement avec un coup de circuit.

A toujours

Longoria avait montré en défense qu’il était toujours parti dans les ligues majeures, aujourd’hui il l’a fait en attaque.

Deuxième blanchiment

Il s’agit du deuxième blanchissage des Giants contre les Dodgers dans la série Division 2021.

Salutations

On se souvient encore du coup de circuit d’Evan Longoria pour forcer le 163e match de la saison 2009 de la Major League Baseball, lorsqu’il jouait pour les Rays de Tampa Bay, qui ont été éliminés aujourd’hui par les Red Medas de Boston, vous savez que rien n’est une coïncidence.