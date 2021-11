Le coup de coude de Stewart et LeBron : « Ce n’était pas un accident »

Isaiah Stewart a rompu son silence après son incident avec LeBron James lors du match entre les Detroit Pistons et les Los Angeles Lakers le lundi 22 novembre. Le pivot est entré en colère et a dû être attrapé par plusieurs de ses coéquipiers après avoir reçu un coup de coude de l’attaquant dans la lutte pour un rebond qui s’est terminé par une coupure au sourcil et du sang, beaucoup de sang. Les deux joueurs ont été expulsés : LeBron pour un flagrant type 2 et Stewart, pour double technique.

« J’ai vu les images. Personnellement, j’ai l’impression que ce n’était pas un accident. Mais c’est le dernier que j’en parle. Maintenant, je me concentre sur mon équipe et mes coéquipiers, pour recommencer à jouer au basket », a déclaré le joueur, qui est revenu sur les courts contre les Los Angeles Clippers après ses deux matchs de suspension. LeBron a été puni d’un.

« Je ne vais pas laisser cela définir qui je suis et ma façon de jouer au basket. » A poursuivi Stewart, qui avait besoin de huit points de suture pour fermer la plaie du front. Tous deux se retrouveront ce dimanche (21h30) au Staples Center de Los Angeles.

Les explications de LeBron

LeBron James a également évoqué la polémique. « En me battant pour le rebond, il m’accroche et je perds un peu l’équilibre. C’est pourquoi je m’empresse de retirer son bras. À ce moment-là, il se penche vers moi et je sais que j’ai touché une partie de son visage. J’ai essayé de m’excuser et évidemment vous avez tous vu ce qui s’est passé« A commenté le roi, qui a tenté d’obtenir le numéro de téléphone de son rival pour s’excuser et expliquer qu’à aucun moment il n’a voulu lui faire du mal, que le coup était simplement accidentel… quelque chose que Stewart, d’après ce qu’il a dit, ne semble pas faire. croire.