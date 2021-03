Qualifié de «Fernando Alonso des années McLaren» après son retour à Bahreïn, une telle critique de l’Espagnol était sévère.

Depuis que vous avez quitté la Formule 1 à la fin de 2018, la même question a été répétée à peu près à Alonso: « Quand reviendrez-vous? »

Et puis nous avons eu la réponse. Alonso a annoncé qu’il reviendrait en Formule 1 avec Alpine pour 2021, retrouvant la formation Enstone avec laquelle il avait remporté les titres Pilotes 2005 et 2006 sous leur ancienne identité de Renault.

Le décor était donc planté – Bahreïn, l’ouverture de la saison forcée pour la saison 2021, et samedi, c’était comme si Alonso n’avait jamais été absent.

Dans une Alpine qui semblait prétendre à l’élimination en Q1, Alonso l’a propulsée en Q3 et le jour de la course, il se battait bientôt contre Ferrari et McLaren pour une solide récolte de points, exactement ce que le médecin avait ordonné à Alpine.

Mais ensuite, il a commencé à s’effondrer lorsque Alonso a glissé du top 10 et a finalement pris sa retraite après qu’un emballage sandwich se soit coincé dans le conduit de frein de l’A521.

Un cas de malchance? Eh bien, l’ancien pilote de Formule 1 Jolyon Palmer l’a exprimé d’une manière différente. Pour lui, c’était l’Alonso que nous avons vu chez McLaren peu de temps avant sa sortie, donnant la priorité aux batailles de ding-dong et à l’attaque maximale sur la partie la plus importante d’un week-end de course… des points.

«Je ne sais pas si Alonso aurait pu le garer à mi-chemin de la course», a déclaré Palmer sur le podcast Checkered Flag.

«Il avait eu sa ferraille, c’était typique d’Alonso, mettant tout en jeu dans les premiers tours, entrant parmi les McLaren, les Ferrari, et vous pensiez juste ‘il vient de nulle part’.

«Le gars qui a fait la Q3 alors que nous ne savions pas qu’il pouvait certainement sortir de la Q1, c’était un week-end très Alonso-ish, mais malheureusement aussi dans la façon dont tout s’est effondré.

«Il était en dehors du top 10 et l’a garé à mi-chemin. C’était Alonso des années McLaren, malheureusement.

«Tous tirant le meilleur parti de la voiture à partir de ce que nous avons pu voir, mais sans points, et l’équipe sans points – ils ont du mal.»

Le premier point important à souligner ici est qu’Alonso a abandonné à la suite de l’enroulement des freins, il y a donc fort à parier que cela a fortement contribué au rythme difficile de l’Espagnol au fur et à mesure que la course progressait.

Palmer fait valoir un argument valable quand il dit qu’Alpine ne peut pas se permettre de revenir des courses les mains vides, d’autant plus qu’il semble que McLaren, Ferrari et AlphaTauri sont en avance sur le rythme dans cette chute du milieu de terrain.

Mais en même temps, Alpine et tout le monde dans le paddock de Formule 1 savent exactement ce que vous obtiendrez avec Alonso.

Il n’est pas un pilote content au milieu de terrain. Il savait que 2021 ne serait pas une question de lutte pour les victoires, il était prêt à supporter la douleur et à aider Alpine à développer et à maîtriser les nouveaux règlements à venir en 2022 et d’ici là, il veut certainement être à nouveau vainqueur de la course.

Donc, alors qu’Alonso doit penser à terminer les courses et à ramener les points, il est difficile de voir comment il pourrait faire cela dans l’Alpine sans réduire chaque goutte de performance.

S’il jouait la sécurité, cela permettrait à l’avantage de rythme d’équipes comme McLaren, Ferrari et AlphaTauri d’entrer en jeu. Alors que la Formule 1 est beaucoup trop dépendante de la machinerie, c’est une situation où Alpine a besoin d’un pilote du pedigree d’Alonso pour tout faire. la différence.

Alonso est un pilote qui emporte naturellement la vedette avec lui. C’est une marque au sein de la Formule 1 et comme nous l’avons vu chez McLaren, en particulier pendant les jours avec Honda, sa passion et son impatience d’être le meilleur peuvent parfois se traduire par une controverse.

Mais si Alpine veut avoir une saison 2021 réussie, Alonso a besoin de sa «ferraille», il doit venir de nulle part et alors que Bahreïn n’a pas produit de points à la fin, les 22 courses restantes le sont sûrement.

Jamie Woodhouse

