‘Le coup de foudre’, la nouvelle campagne d’Estrella Damm

16/06/2021

Le à 10:51 CEST

Sport.es

Prendre soin de l’environnement est sexy. Et sinon, qu’ils disent aux protagonistes de “Le coup de foudre & rdquor;, la nouvelle campagne Estrella Damm avec laquelle la marque nous invite à nouveau à profiter de notre style de la vie méditerranéenne, sans négliger la finalité de ses dernières campagnes : sensibiliser la société à la nécessité de protéger la mer Méditerranée. Une histoire mettant en scène Mario Casas, Mireia Oriol Oui Joan Amargos qui est présenté en vers, comme s’il s’agissait d’une pièce de théâtre, pour montrer que la culture est aussi fondamentale dans notre mode de vie.

Le casting du nouvelle campagne Estrella Damm ils le complètent Laia Manzanares, Nao Albet, Pep Cruz, Mònica López, Tamara Ndong, Daniel Ibáñez Oui Rigoberta Bandini qui, par ailleurs, est l’auteur de « Voyons ce qui se passe & rdquor ;, la chanson qui rythme le morceau et qui est déjà disponible sur les plateformes musicales Spotify, iTunes/Apple Music, Amazon Music ou Google Play, parmi autres. La chanteuse, compositrice, écrivaine et actrice compose des chansons pour célébrer la vie et parler des réalisations et des désirs, de la petitesse de l’être humain face à l’immensité de l’univers et des choses simples qui provoquent de grands sentiments. Des sujets comme « Trop de drogues & rdquor; et « Chienne & rdquor; Ils ont réussi à se hisser dans les charts en seulement deux ans.

Réalisé par le Minorquin Ian Pons Jewell et avec Oriol Villar en tant que directeur de création, dans “Le coup de foudre”, l’île de Minorque est à nouveau le décor de la nouvelle campagne par Estrella Damm; en particulier la merveilleuse Cala en Turqueta et le Teatre Principal de Maó, l’un des opéras avec le plus d’histoire dans notre pays, avec plus de deux siècles de tradition. Déjà en 2010, l’île des Baléares était le décor de “San Juan”, avec le thème “Applejack & rdquor; par les Australiens Les triangulaires, et en 2018 de “Cyrano”, avec Alberto Chicote, Anna Castillo Oui Oriol Pla.

Estrella Damm et son engagement ferme pour la protection de l’environnement

“Le coup de foudre” maintient le fil conducteur des dernières campagnes d’Estrella Damm, où le urgence écologique auxquels la Méditerranée est exposée et notre capacité à inverser la tendance sont au centre de nos préoccupations, afin de donner de la visibilité à ce problème environnemental et de sensibiliser la société à la nécessité de protéger nos mers. Et est-ce que selon les données du WWF, le plastique représente 95% des déchets qui flottent dans la mer Méditerranée, il est donc prioritaire de l’inverser, surtout si l’on prend en compte que la Méditerranée accumule 1% de l’eau mondiale et 7% des microplastiques mondiaux.

le L’engagement d’Estrella Damm prendre soin de l’environnement fait partie de son ADN. Pour cette raison, ces dernières années, elle a réalisé divers projets pour parvenir à un emballage plus éco-durable. Au cours de la dernière année, il a éliminé les anneaux en plastique – les remplaçant par un nouveau format de groupement fait avec Carton 100% biodégradable appelé LatCub-, ainsi que les plastiques décorés qui enveloppaient leurs paquets de canettes -maintenant ils sont emballés dans du carton-, ce qui a permis à Estrella Damm de réduction de plus de 359 tonnes de plastique par an. Tous les fournisseurs de papiers et cartons d’Estrella Damm disposent des certificats PEFC et FSC, qui garantissent qu’ils proviennent de forêts gérées de manière responsable et durable, contribuant ainsi à lutter contre le changement climatique et à protéger la biodiversité.

De plus, en mars dernier, les canettes Estrella Damm ont été les premières au monde à obtenir les certifications ASI (Aluminum Stewardship Initiative) Performance Standard et Chain of Custody Standard, qui garantissent des normes environnementales, éthiques et sociales élevées pour l’ensemble de la chaîne de l’aluminium, de sa production à la fabrication de canettes, en passant par le brassage et le recyclage.