Le coup de grâce au piratage? Un nouvel accord permet la fermeture expresse des “miroirs” | Industrie

Le téléchargement de contenus protégés par le droit d’auteur sera désormais un peu plus difficile, avec l’accord PPI conclu par le ministère de la Culture et des Sports, l’industrie du contenu et les opérateurs Internet.

Le monde de la piraterie a toujours traversé des eaux marécageuses, tant sur le plan éthique que juridique. Ceux qui téléchargent gratuitement du contenu protégé par le droit d’auteur ne sont pas pénalisés, mais ceux qui proposent le téléchargement sont pénalisés. Depuis hier, que clôture pour télécharger des sites Web ferme un peu plus.

Selon Business Insider, le ministère de la Culture et des Sports, en collaboration avec la Coalition of Content Creators and Industries, ses partenaires, DigitalES et les opérateurs d’accès Internet qui composent ladite association, en plus d’Euskatel et Eurona, ont signé un “accord historique “, selon le ministre de la Culture José Manuel Rodríguez Uribes.

La loi actuelle sur la propriété intellectuelle permet déjà fermer les sites Web proposant des téléchargements de contenu protégé par le droit d’auteur à titre préventif, sans intervention judiciaire, bien qu’un jugement définitif soit nécessaire pour la clôture complète. Avec l’accord PPI signé hier ce pouvoir s’étend à miroirs, les pages Web miroir des pages fermées qui offrent le même contenu, mais avec un autre nom de domaine.

Désormais, chaque semaine, un comité composé de membres de l’industrie du contenu et d’opérateurs Internet se réunira et préparera une liste de sites miroirs détectés de ceux qui ont été fermés par décision de justice. Les opérateurs devront fermer l’accès à ces miroirs Dans les 24 heures.

Lorsqu’un site Web de téléchargement se ferme sur décision du tribunal, il est courant que ses clones apparaissent, les miroirs, avec le même contenu mais avec un autre nom de domaine, ce qui oblige à recommencer tout le processus de clôture légale à partir de zéro.

Désormais les marches sont réduites et le comité peut fermer les sites miroirs immédiatement, sans intervention judiciaire.

Bien qu’il semble que les taux de piratage aient baissé avec l’arrivée du streaming, qui est un service relativement bon marché et donne accès à tous les contenus, selon les experts, la pandémie a de nouveau émergé.

le augmentation du nombre de plateformes de streaming, chacun avec son propre contenu exclusif, a également facilité cette émergence, car de nombreux utilisateurs ne peuvent ou ne veulent pas payer pour divers services de streaming.