Le coup de pied mémorable de Drogba en Ligue des champions en 2012 exige un retour en arrière profond

La finalité du penalty de Didier Drogba après la prolongation de la finale de la Ligue des champions 2012 est … beaucoup. Tout le monde savait que cela mettrait fin à son passage à Chelsea. Tout le monde savait que c’était l’acte de clôture d’une grande ère de Chelsea qui s’était déjà effondrée.Pour vraiment apprécier ce dernier moment décisif … oui, vous l’avez deviné, il faut revenir en arrière.

Vous devez savoir combien le Bayern Munich et son gardien de but, Manuel Neuer, ont traversé pour atteindre cette finale de la Ligue des champions. Vous devez comprendre comment la saison dernière et cette saison se sont déroulées pour chacune de ces équipes. Et par-dessus tout, vous devez mesurer les multiples histoires qui se chevauchent vers ce moment pour le protagoniste, Drogba: son histoire avec Chelsea, son histoire en finale de la Ligue des champions et son histoire avec des tirs au but. Tous ces fils forment une grande corde tendue de l’histoire, et le moment que vous êtes sur le point de voir avait le potentiel de nouer cette corde dans un nœud parfait et concluant.

C’est tel un moment Rewinder-y, alors allons-y!