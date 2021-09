Le coup de pied puissant de Deathloop est génial et plus de jeux en ont besoin

in

J’étais là, rampant le long d’une falaise à l’extérieur d’une grande structure ressemblant à un château lorsque j’ai vu un seul ennemi, complètement seul. Il se tenait au bord de la falaise, me tournant le dos. Cette configuration s’est classée en tête de mon « mètre de moment kickable », une situation qui conduit régulièrement à la déception. Combien de fois les jeux m’ont-ils donné un ennemi qui criait juste pour être expulsé d’un précipice élevé, seulement pour me priver des outils nécessaires pour réaliser mes fantasmes alimentés par les coups de pied ? Heureusement, Deathloop ne fait pas une telle erreur. Cela m’a permis de m’approcher de ce gars et de lui donner un coup de pied en volant du bord, avec un cri s’estompant alors qu’il tombait dans l’eau bien en dessous.

Deathloop est un jeu d’action-aventure à la première personne qui n’a pas tout de suite cliqué avec moi. Il m’a fallu quelques heures pour jouer avec ses différents systèmes et fonctionnalités avant de trouver mon rythme. Mais même si j’avais du mal à comprendre Deathloop, son “bouton de frappe” était toujours là pour moi. Contrairement à tant d’autres choses dans ce jeu, le coup de pied fait partie de votre ensemble d’outils dès le départ. Et c’est merveilleux. La grosse botte de Colt envoie des coups de pied dans les airs, avec un peu de rotation alors que le corps de sa victime s’élève et s’envole. Souvent, alors qu’ils se dirigent vers le grand inconnu, ils agitent un peu les bras. Peut-être essaient-ils de s’envoler ?

Sur Twitter et YouTube, vous trouverez de nombreux clips de personnes amorçant des ennemis sans méfiance depuis des falaises ou des tours. Et bien sûr, le coup de pied dans la dernière simulation immersive d’Arkane est idéal pour faire des choses comme ça, mais il a aussi d’autres utilisations ! Par exemple, cela peut aider au combat. Je l’ai utilisé pour repousser un ennemi pendant un combat, l’étourdissant au passage. Et vous pouvez lancer des trucs comme des planches ou des évents pour ouvrir de nouveaux chemins. Vous pouvez même donner un coup de pied aux boîtiers électriques pour fermer les portes ou les générateurs électriques. Cela choquera Colt, mais donner des coups de pied vaut un peu de douleur.

Le coup de pied dans Deathloop semble si parfaitement adapté au jeu qu’il est difficile d’imaginer une version de ce jeu sans lui, mais au début, Deathloop n’avait pas de bouton de coup de pied dédié. Au lieu de cela, comme expliqué par le directeur du jeu Arkane Dinga Bakaba, à l’origine Deathloop comportait un système de parade de type Dishonored. Cependant, cela ne fonctionnait pas très bien dans les invasions multijoueurs car le joueur hôte avait un trop gros avantage. Et lorsque l’équipe a ajouté un simple bloc, cela a rendu les combats PvP ennuyeux, tout en étant inutile contre la plupart des ennemis armés du jeu.

“Alors nous avons dit” hé, putain de défense “”, a déclaré Bakaba dans un fil de tweet à propos du coup de pied. “‘ Remplaçons-le [with] un coup de pied dans le ventre, qui interrompra une attaque à la machette, il peut pousser des armes à feu brandissant des ennemis lorsqu’il n’a plus de munitions, ce n’est pas aussi dépendant du timing.

Après avoir décidé d’ajouter un coup de pied, l’équipe a passé deux ans à le peaufiner et à l’améliorer, le rendant lentement plus puissant et amusant à utiliser. Le résultat final est l’un des meilleurs coups de pied que j’ai vu dans un jeu vidéo, alors bravo à l’équipe d’Arkane.

Il place Deathloop carrément dans le panthéon des jeux vidéo avec un bon coup de pied, qui comprend des trucs comme Return To Castle Wolfenstein, Dying Light et Duke Nukem. Peut-être que plus de développeurs de jeux verront à quel point il est satisfaisant de lancer des trucs et de commencer à ajouter des coups de pied puissants aux futures versions. Allez Microsoft, laissez le Master Chief attaquer quelques ennemis avec ses chaussures vertes géantes dans Halo Infinite !