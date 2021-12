Le coup de rappel Covid-19 étendu à tous les plus de 30 ans à partir de lundi alors que les cas Omicron augmentent | Royaume-Uni | Des nouvelles

Après que des données inquiétantes de la UK Health Security Agency (UKHSA) ont prouvé que le fait d’avoir deux doses d’un vaccin Covid offre moins de défense contre l’infection symptomatique de la variante Omicron qu’avec Delta, les injections de rappel sont désormais fortement recommandées pour augmenter considérablement la protection. Le Dr Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l’UKHSA, a déclaré dans un communiqué: «Je pense que ce que nous voyons, c’est que si vous avez reçu deux doses il y a plus de trois mois, cela ne vous empêchera pas de contracter une maladie symptomatique. «

Cependant, les recherches de l’UKHSA ont montré qu’un vaccin de rappel Pfizer/BioNTech administré après une première série d’Oxford/AstraZeneca ou de Pfizer a augmenté le niveau de protection, offrant une protection de 70 à 75 % contre les infections symptomatiques.

À partir de lundi, il sera conseillé aux personnes âgées de 30 ans et plus de recevoir un troisième coup car elles ont été qualifiées de «défense essentielle contre Omicron» par Sajid Javid, le secrétaire à la Santé et aux Affaires sociales.

Certaines personnes de moins de 40 ans ont déjà signalé avoir réservé leur rendez-vous de rappel en ligne samedi.

Les vaccinations de rappel sont désormais administrées trois mois à partir d’une deuxième dose – plutôt qu’après six mois.

Le Dr Emily Lawson, responsable du programme de vaccination du NHS Covid-19, a déclaré: «Suite aux directives mises à jour du JCVI, qui ont raccourci l’intervalle entre la deuxième dose et la dose de rappel, le personnel du NHS redouble d’efforts pour protéger le public contre le virus.

«Le programme de vaccination du NHS, le plus important et le plus réussi de l’histoire des services de santé, proposera à partir de demain des vaccins complémentaires à toute personne âgée de 30 ans et plus de trois mois à compter de son deuxième vaccin.

«Avec l’émergence de la nouvelle variante et le nombre croissant de cas, il n’y a jamais eu de moment plus critique pour être boosté. Alors, quand c’est votre tour, avancez et réservez.

« Le programme de vaccination a été conçu et mis en œuvre par le personnel du NHS, mais il n’aurait pas pu être déployé aussi rapidement sans le soutien de nos fabuleux bénévoles.

LIRE LA SUITE: Susanna Reid appelle le programme de vaccination dans le but d’obtenir un rappel

« Donc, si vous êtes intéressé à nous aider, nous avons des rôles disponibles – de la gestion des parkings en tant que bénévole ou en assumant un rôle rémunéré dans l’administration ou en tant que vaccinateur, veuillez consulter les opportunités disponibles. Vous nous aideriez à sauver des vies.

Les scientifiques conseillant le gouvernement ont averti que des restrictions Covid plus strictes pourraient être nécessaires pour empêcher la variante Omicron de causer entre 25 000 et 75 000 décès en Angleterre au cours des cinq prochains mois.

Le Royaume-Uni a annoncé samedi 54 073 nouveaux cas, dont 633 d’Omicron.

Plus de 22 millions de personnes au Royaume-Uni ont maintenant reçu une troisième vaccination ou un rappel.

M. Javid a déclaré : « Le programme de rappel Covid-19 s’accélère rapidement, et plus de 22 millions de personnes au Royaume-Uni ont déjà reçu leur recharge, garantissant une protection vitale avant Noël.

« C’est notre mission nationale – les données les plus récentes montrent que les boosters sont la défense essentielle contre Omicron, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour mettre les jabs dans les armes le plus rapidement possible.

« Nous élargissons maintenant l’offre aux plus de 30 ans – alors veuillez vous présenter le plus rapidement possible pour être boosté et aider notre pays à prendre de l’avance dans cette course avec la variante. »