Le coup de Sophie Wessex sur l’animatrice de télévision se retourne contre lui alors que la rencontre est découverte: “Oprah who?” | Royale | Nouvelles

Sophie Wessex est de plus en plus avec la reine, selon un initié

Les Wessex ont commenté pour la première fois l’interview explosive du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah, qui a été diffusée plus tôt cette année. Jonchés d’une série d’allégations visant la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex ont également affirmé que les membres du cabinet ne les avaient pas soutenus alors qu’ils luttaient contre leur santé mentale. Harry a même affirmé que son frère le prince William et le prince Charles étaient “piégés” à l’intérieur de la monarchie, tout en semblant également critiquer la parentalité de son père lors d’entretiens ultérieurs.

Et tandis que les allégations de licenciement de Harry et Meghan ont été disséquées sur le plan médico-légal, le dernier commentaire de Sophie concernant l’interview a maintenant été examiné au microscope.

Dans une récente interview, Sophie et Edward ont plaisanté en affirmant “Oprah qui?”, lorsqu’on leur a demandé s’ils s’étaient assis et avaient regardé la conversation de CBS des Sussex avec Oprah en mars.

Sophie a ensuite ajouté : “Oui, quelle interview ?”

Cela a été suivi lorsque Sophie a ensuite admis qu’il n’y avait “aucune raison de savoir qui” était la légende de l’émission de discussion américaine, malgré la visite de la femme de 56 ans à l’Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls en 2013.

Oprah qui ?! Le coup de Sophie Wessex sur l’animatrice de télévision se retourne contre lui alors que la réunion royale est découverte (Image: GETTY)

Sophie, comtesse de Wessex avec le prince Edward pendant la pandémie (Image: GETTY)

Elle a visité le cours et ses étudiants à Meyerton, en Afrique du Sud, dans le cadre d’une visite d’une semaine dans le pays avec son mari Edward dans le cadre du travail du comte de Wessex avec la Fondation du prix international du duc d’Édimbourg et le Prix du président sud-africain pour Fiducie pour l’autonomisation des jeunes.

La remarque de Sophie est apparue après que le couple a été interrogé sur un moment où Justin Welby, l’archevêque de Cantorbéry, a eu une longue conservation avec Oprah – mais ne savait pas qui elle était pendant leur conversation.

S’adressant au Telegraph, Sophie a défendu l’archevêque, ajoutant : « Vous savez, si vous n’aimez pas les chats, il n’y a aucune raison pour que vous sachiez qui elle est.

“Certainement pas dans ce pays, en tout cas.”

JUST IN: Sophie Wessex: une rangée éclate à cause des commentaires «Oprah who»

Sophie, comtesse de Wessex à l’Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls (Image: GETTY)

Certains sur Twitter ont critiqué Sophie pour avoir semblé commenter si les gens sauraient qui est réellement Oprah, après la publication de la photo de la comtesse en Afrique du Sud.

L’un d’eux a écrit: “Wow, juste un instant, j’ai lu quelque chose où elle prétendait qu’elle ne connaissait pas Oprah, eh bien, eh bien, eh bien, c’est très intéressant.”

Une seconde a déclaré: “Maintenant, qui pensait-elle que cette Oprah Winfrey était qui a une école qui porte son nom? Elle n’était pas du tout curieuse?”

Tandis qu’un troisième concluait : “Je suis déçu de toi Sophie. Il aurait été plus prudent de ne rien dire.”

A NE PAS MANQUER :

Sophie Wessex combat les allégations selon lesquelles elle a snobé Harry aux funérailles de Philip [LATEST]

Sophie « désignée comme mentor de Meghan » avant le jibe de l’interview de Wessex [ANALYSIS]

Sophie Wessex passe plus de temps libre avec Queen [INSIGHT]

Sophie, comtesse de Wessex en Afrique du Sud (Image : GETTY)

Au cours de la même interview, Sophie a discuté du retour de Harry au Royaume-Uni plus tôt cette année après que lui et Meghan ont quitté le cabinet l’année dernière.

Harry était revenu après le triste décès de son grand-père et pilier royal, le prince Philip, afin qu’il puisse assister aux funérailles.

À l’époque, il y avait des spéculations selon lesquelles Harry et William avaient été mêlés à une querelle en cours, en particulier après les remarques de Harry dans la discussion d’Oprah.

En réfléchissant à l’apparence de Harry, Sophie a déclaré que c’était “agréable” de voir le duc de Sussex et que le couple a eu une “longue conversation” à son retour.

Oprah Winfrey au mariage de Meghan Markle et du prince Harry (Image: GETTY)

Mais l’attention s’est à nouveau tournée vers les retombées de l’interview d’Oprah, et les tensions se sont intensifiées après que les détails d’un appel entre Harry et William aient émergé après sa publication.

Après son entretien, William aurait parlé avec Harry, mais l’amie proche d’Oprah, Gayle King, a affirmé que les conversations n’avaient pas été productives.

Cela a conduit une source proche de William à avouer que le futur monarque craignait « que tout ce qu’il dise à son frère soit placardé sur la télévision américaine ».

On ne sait pas quand la prétendue dispute entre les ducs a commencé, mais l’historien Robert Lacey a soutenu qu’il appartenait à Charles de guérir la blessure, ce qu’il est censé faire aujourd’hui.

Arbre généalogique royal (Image : EXPRESS)

S’exprimant l’année dernière, M. Lacey a déclaré à US Weekly que Charles était “la personne évidente pour créer ou encourager leur réconciliation”.

Il a poursuivi: “Il n’est pas entré en scène comme nous le savons jusqu’à présent…[but] c’est une voie possible de réconciliation.

“Je préfère espérer que dans les coulisses, Charles s’affaire à réparer les clôtures [and] construire les ponts.

M. Lacey a fait valoir que la relation entre les frères et sœurs est presque irréparable et a écrit dans le livre de 2020 Battle of Brothers : « Les deux frères ont été endommagés par leur éducation ; tous deux ont réagi en trouvant des solutions différentes.

“Il y a tellement de douleur et de traumatisme dans cette histoire, qui remonte au début.”

Il a ajouté que si les deux ne pouvaient pas se réunir, cela deviendrait une “tragédie potentielle” pour Harry et William, ajoutant: “Cela se compare à l’abdication d’Edouard VIII en 1936 et à la mort de la princesse Diana en 1997.

« C’est de cette ampleur. Et c’est un défi qui n’a pas encore été résolu.