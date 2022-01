Le coup de vent ‘groguet’ menace le Molinón

01/05/2022 à 18:56 CET

.

Villarreal affronte ces seizièmes de finale de la Coupe dans ce qui est sans aucun doute leur meilleur moment de la saison avec six victoires consécutives, bien que diminuées par les nombreuses pertes qu’ils ont, contre un Sporting qui sortira avec une équipe en tenant compte que le Dimanche, ils jouent à Malaga leur match de championnat.

Après avoir battu Deportivo Alavés et Levante UD, L’équipe d’Unai Emery espère continuer sur la bonne voie, car dans la compétition de coupe, ils ont de grands espoirs car c’est un moyen de répéter une finale.

Pour cette rencontre, Villarreal comptera un bon nombre de blessés, puisqu’il peut en compter une dizaine. Et c’est aux blessés Rubén Peña, Arnaut Danjuma, Paco Alcácer et Francis Coquelin, qu’il faut ajouter l’absence des joueurs convoqués pour la Coupe d’Afrique, comme les footballeurs Serge Aurier, Boulayé Dia, Aïssa Mandi et Samu Chukwueze.

Des joueurs atteints de Covid pourraient s’ajouter à cette liste de victimes, puisque jusqu’à demain jeudi on ne saura pas si Emery pourra compter sur Parejo, Foyth et Pedraza qui ont raté le dernier match contre Levante. Avec cela, l’équipe continuera à compter sur de jeunes joueurs de la carrière, tels que Carlos Adriano, Nikita Iosifov ou Nicolás Jackson.

Le Sporting, même s’il ne jette pas la Coupe, est plus concentré sur le renversement de sa situation en championnat Tout porte donc à croire que Gallego sauvera plusieurs des joueurs les plus marquants pour le match de dimanche à Malaga puisque les chances d’éliminer Villarreal sont, a priori, minimes.

Les rojiblancos arrivent conditionnés par l’absence forcée de certains blessés et aussi parce que plusieurs autres viennent de sortir de quarantaine après avoir été testés positifs lors des tests effectués aux alentours des vacances de Noël.

Les files d’attente probables

Sportif: Mariño, Bogdan, Babin, Borja López ,, Kravets, Christian Rivera, Nacho Méndez, César, Pedro Díaz, Gaspar Campos et Djurdjevic.

Villarreal CF : Asenjo, Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres, Alberto Moreno ; Iborra, Trigueros, Yeremy Pino, Moi Gómez ; Gérard Moreno et Raba.

Stade: El Molinón

Jour: 6 janvier, 18h00

Arbitre: Alejandro Muñiz Ruiz (galicien).