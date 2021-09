Le coup d’envoi de la Semaine du climat voit une rafale d’objectifs de l’entreprise : des prises de vue courtes – WWD

Nouvelles et bruit de la Semaine du climat : Avant l’Assemblée générale des Nations Unies et la Semaine du climat à New York (du 20 au 26 septembre), un certain nombre d’entreprises ont annoncé de nouvelles ambitions en matière de développement durable.

Alors que certains progrès sont prouvés, d’autres objectifs restent dans les limbes malgré la publication d’un rapport pressant de l’ONU déplorant le lourd tribut sur le climat.

Lundi, le Climate Pledge d’Amazon (un engagement qui marque notamment zéro émission nette de carbone d’ici 2040, une décennie avant l’Accord de Paris) a ajouté 86 nouvelles entreprises à sa liste. Aujourd’hui, plus de 200 entreprises ont signé l’engagement, représentant plus de 1,8 billion de dollars de revenus.

Procter & Gamble, Selfridges, Holt Renfrew et Asos font partie des signataires du Climate Pledge. Séparément, Asos et Primark font partie des entreprises de mode rapide marquant de nouvelles ambitions individuelles en matière de développement durable. Les entreprises, cependant, reçoivent des réactions négatives pour des objectifs vagues ou ouverts.

En se concentrant sur ses matières dominantes (coton et polyester), Primark s’engage, entre autres, à augmenter ses matières recyclées. Aujourd’hui, environ 27 pour cent de son coton provient du programme de coton durable de Primark ou est considéré comme biologique ou recyclé. (L’entreprise ne ventile pas ce pourcentage.)

En matière d’agriculture régénérative, Primark travaille depuis 2013 avec son partenaire CottonConnect pour développer le PSCP. Le programme compte désormais 3 000 agriculteurs en Inde, au Bangladesh et au Pakistan, et vise un taux de transition de 100 % pour l’adoption de pratiques régénératives d’ici 2030. Les pratiques comprennent une gamme d’activités qui enrichissent les sols et améliorent la gestion de l’eau.

Un autre nouvel objectif officiellement déclaré de Primark (sans échéancier concret) est de rechercher des salaires décents pour les travailleurs de sa chaîne d’approvisionnement. Bien que l’entreprise n’ait pas été en mesure de fournir des données sur les salaires décents pour ses principaux pays d’approvisionnement à la demande de WWD, un porte-parole a décrit un processus en quatre étapes pour atteindre cet objectif, appelant à une collaboration à l’échelle de l’industrie avec des organisations comme Action Collaboration Transformation (ACT).

Dans une annonce distincte, les amateurs de fitness voient de nouveaux objectifs de durabilité à l’horizon. D’une part, SoulCycle a présenté son engagement « SoulGreen » pour un avenir plus durable à travers les produits, les emballages et l’empreinte carbone. En partenariat avec l’association à but non lucratif Climate Neutral sur ses objectifs climatiques, SoulCycle rejoint Reformation, Nisolo, Wolven et plus de 350 marques dans 12 secteurs en partenariat avec l’association.

Selon SoulCycle déclaration, l’objectif est de “mener la communauté du fitness sur la voie de la neutralité climatique”. Grâce à ce programme, SoulCycle s’efforcera de mesurer son empreinte et de prendre des mesures urgentes pour atteindre son objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2024. SoulCycle présente également SoulREcycle, un programme de recyclage de chaussettes avec UNIFI (fabricant de textiles recyclés Repreve). Le programme est mis en place pour recycler les chaussettes pour les cyclistes (les chaussettes représentent les ventes unitaires les plus importantes pour SoulCycle) et servir de matière première pour le lancement de chaussettes durables de l’entreprise au début de l’année prochaine.

La société a également lancé une collection capsule sportive composée à 100 % de coton post-industriel recyclé et de colorants organiques. La collection varie de 52 $ à 128 $ et les préludes l’élimination progressive par l’entreprise des tissus vierges d’ici 2023.

Estée Lauder remporte la distinction Énergie : Estée Lauder Cos. a reçu un prix mondial pour son leadership en matière d’énergie verte dans le secteur de la beauté.

L’entreprise a remporté le deuxième « Enterprise Leadership Award » des RE100 Leadership Awards, en reconnaissance de ses progrès et de son leadership dans la transition mondiale vers les énergies renouvelables.

“La beauté peut et doit être un leader dans l’espace, et nous espérons qu’elle inspirera d’autres entreprises”, a déclaré Nancy Mahon, vice-présidente senior de la citoyenneté d’entreprise mondiale et de la durabilité.

Climate Group, en partenariat avec le Carbon Disclosure Project, est à l’origine du prix et de l’initiative RE100. Estée Lauder Cos. est également une organisation parraine de la Semaine du Climat (organisée par Climate Group).

En novembre 2020, Estée Lauder Cos., signataire de la Science Based Targets Initiative, a franchi une étape neutre en carbone au milieu de la pandémie, atteignant zéro émission nette de carbone dans ses opérations directes. L’entreprise s’approvisionne en électricité 100 % renouvelable dans le monde pour ses opérations directes.

Depuis l’installation de son premier panneau solaire en 2006, Estée Lauder Cos.’ le portefeuille d’énergies renouvelables s’est étoffé. Il y a deux ans, la société a investi dans l’énergie éolienne produite aux États-Unis dans l’Oklahoma tout en ajoutant des panneaux solaires sur le toit dans ses installations du monde entier. Mahon a déclaré que l’ajout d’emplois locaux et la capacité démontrée de revendre l’énergie au réseau énergétique réglementé par l’État du Texas sont des moyens par lesquels les projets créent un impact.

“Ce que nous essayons de faire en tant qu’entreprises n’est pas seulement d’investir dans l’énergie verte, mais de créer de l’énergie verte”, a déclaré Mahon. “Plus les entreprises se concentrent sur l’énergie verte, plus nous en bénéficions tous.”

L’ancien Eileen Fisher Exec Heads Route de revente : La plate-forme de revente appartenant à la marque, Recurate, a récemment choisi un autre cadre – cette fois d’Eileen Fisher – pour sa mission de convertir les marques en revente.

L’ancienne cadre d’Eileen Fisher, Cynthia Power, rejoint Recurate en tant que vice-présidente du succès de la marque. Avant de rejoindre Recurate, Power a travaillé chez Eileen Fisher pendant 14 ans, dirigeant leur programme de reprise et de revente, Eileen Fisher Renew, au cours des six dernières années.

En mai, Recurate a embauché Karin Dillie, ancienne cadre de The RealReal, qui a rejoint la société en tant que vice-présidente des partenariats, élargissant ainsi de nouvelles opportunités commerciales.

Ce mois-ci, Rachel Comey est devenue la dernière marque à s’associer à Recurate, rejoignant une liste de marques, parmi lesquelles La Ligne, Re/Done, Mara Hoffman et Spyder.