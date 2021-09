Le coup d’envoi majeur des Halo Championship Series 2021 commence le 17 décembre

Alors que nous nous rapprochons du lancement de Halo Infinite, le développeur 343 Industries se prépare à transformer le jeu en un esport mondial. En tant que tel, le studio a annoncé que le Halo Championship Series Kickoff Major se déroulerait à Raleigh, en Caroline du Nord, du 17 au 19 décembre, avec un prize pool de départ de 250 000 $.

Considérant qu’il s’agit du premier grand tournoi Halo depuis DreamHack Anaheim 2020, 343 Industries semble particulièrement heureux de retrouver les fans pour quelques jours de compétition.

“Une fois de plus, la communauté Halo sera unie sous un même toit”, a déclaré 343 Industries via Halo Waypoint. « Cette fois avec un tout nouveau jeu Halo à jouer et à regarder. À la manière éprouvée de Halo esports, le HCS Kickoff Major comportera un support ouvert, des sièges pour les spectateurs, ainsi qu’une scène principale complète et des stations vedettes pour le jeu en piscine et le support du championnat.

Découvrez par vous-même la bande-annonce du Halo Championship Series Kickoff Major ci-dessous.

Annonce du @HCS Kickoff Major Raleigh 2021 qui aura lieu à Raleigh, en Caroline du Nord, du 17 au 19 décembre ! 💰 cagnotte de départ de 250 000 $

Open Bracket et Pool Play

🎟️ Billets en vente le 29/09/10 à 10h PT Détails complets : https://t.co/6eJjwuSMdh pic.twitter.com/lrfOmLHEkG – Halo Esports #HCS (@HCS) 28 septembre 2021

Les billets pour l’événement seront mis en vente demain, mais une preuve de vaccination sera requise comme de nombreux autres événements esports 2021 avec des participants en direct.

“Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Esports Engine, les équipes Microsoft Security and Events, ainsi que le site et le gouvernement local de Raleigh, mais nous avons besoin de l’aide et de la coopération de toute la communauté Halo”, a déclaré 343 Industries via Halo Waypoint. “Tous les participants doivent également présenter une preuve de vaccination ainsi qu’une pièce d’identité avec photo à chaque fois qu’ils entrent dans le lieu.”

Ce devrait être un grand événement, surtout avec certains des talents impliqués. Espérons que les débuts de Halo Infinite dans l’esport seront un succès.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Revue ‘FIFA 22’ : Une action de football spectaculaire, mais est-ce vraiment la prochaine génération ?