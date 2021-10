Le coup d’État au Soudan, expliqué

Le mouvement du Soudan vers la démocratie est en péril, après que l’armée a pris le contrôle du gouvernement de transition du pays lors d’un coup d’État.

Le projet démocratique du pays a commencé il y a à peine deux ans, après que le dictateur soudanais de longue date, Omar al-Bashir, a été évincé au milieu des manifestations de masse en 2019. La société civile, les dirigeants des manifestants et l’armée sont finalement parvenus à un accord de partage du pouvoir qui les a tous deux aux commandes. du pays avec l’engagement de passer à un régime civil à part entière, ce qui conduirait à une nouvelle constitution et à des élections en 2023.

Le coup d’État de lundi a bouleversé toute cette entreprise, fracturant ce qui était déjà un arrangement ténu entre les factions militaires et civiles et mettant en péril tous les gains réalisés. Le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan, le plus haut général du Soudan, a orchestré la prise de pouvoir, en arrêtant le Premier ministre civil Abdalla Hamdok et d’autres dirigeants civils, et en renvoyant les ambassadeurs qui ont résisté à la prise de contrôle.

Mais le coup d’État a également ravivé la résistance, alors que les manifestants sont retournés dans les rues des villes et villages du Soudan pour dénoncer la prise de contrôle militaire. L’armée soudanaise a fermé Internet, ce qui rend difficile de comprendre pleinement l’ampleur de la résistance – et la réponse des forces de sécurité à celle-ci – en particulier en dehors des grandes villes comme Khartoum. Au moins 170 personnes ont été blessées et au moins sept personnes tuées lors des manifestations de lundi, selon les données compilées par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Certains dirigeants pro-démocratie auraient été arrêtés.

Tout cela crée une situation très volatile et imprévisible. Malgré la pression internationale et régionale sur l’armée soudanaise pour rétablir le gouvernement de transition, les experts ont déclaré qu’il était difficile de voir une voie à suivre dans le même cadre. « La confiance a été brisée », a déclaré Michael Woldemariam, directeur du Centre d’études africaines de l’Université de Boston. « L’armée a vraiment montré les dents ici – et plus nous voyons la violence déployée par les forces de sécurité, plus il sera difficile de revenir à cet ancien arrangement. »

Cela offre une perspective sombre pour l’expérience démocratique du Soudan. Mais la société civile soudanaise, qui a contribué à la révolution qui a renversé al-Bashir en 2019, reste bien organisée et forte. Des groupes de la société civile appellent à des manifestations à grande échelle le 30 octobre dans le dernier acte de défiance contre le coup d’État. Depuis le début, les manifestants ne faisaient pas confiance à l’armée pour inaugurer la démocratie, et ils ont continué à se méfier des forces armées et à faire pression pour un contrôle civil, même avant la prise de contrôle cette semaine.

Le coup d’État a donné raison au camp pro-démocratie, qui renforce sa demande d’un gouvernement dirigé par des civils. Comment ils peuvent y parvenir est incertain, mais les protestations en cours sont un signe que l’armée ne peut pas annuler complètement le projet démocratique lancé par le Soudan.

« Ce qui se répand maintenant, c’est que » nous l’avons déjà fait et nous pouvons le faire à nouveau « , a déclaré Sarah O. Nugdalla, une chercheuse soudanaise actuellement basée à Washington, DC. « C’est l’esprit en ce moment. C’est encore une fois « nous n’avons rien à perdre ».

La transition du Soudan était déjà assez fragile avant le coup d’État

Il y a eu de nombreux avertissements selon lesquels la transition démocratique du Soudan était en danger. Le processus de transition a toujours été un peu instable. « Pendant tout ce temps, le mariage a été très difficile », a déclaré Akshaya Kumar, directeur du plaidoyer de crise pour Human Rights Watch.

Le cœur de ce mariage difficile était un pacte entre le Conseil militaire de transition, dirigé par al-Burhan, et les Forces de la liberté et du changement, la coalition de groupes d’opposition civile, dirigée par le Premier ministre aujourd’hui déchu Hamdok. L’objectif ultime du gouvernement de transition était de se transformer en un gouvernement entièrement (et finalement démocratiquement élu) dirigé par des civils, les militaires sortant des pouvoirs au pouvoir.

Un accord de paix de 2020 a également amené des groupes rebelles dans la transition – une partie vitale du processus, mais qui a ajouté de nouvelles factions aux intérêts concurrents. Toutes ces tensions avaient augmenté ces derniers mois, alors que la pression augmentait sur l’armée pour qu’elle respecte son engagement à remettre ses pouvoirs au gouvernement dirigé par des civils. Il est également intervenu au milieu des appels à une plus grande responsabilité du gouvernement, en particulier concernant les abus des forces de sécurité, y compris ceux liés au massacre de manifestants pacifiques en 2019. L’armée a probablement estimé qu’elle devait protéger ses intérêts – politiques et, tout aussi important, économiques qui viennent d’être enracinés au pouvoir pendant des décennies. « Ils ne voulaient tout simplement pas abandonner cela », a déclaré Woldemariam. « Ils avaient l’impression que ce serait leur dernier coup à tenir. »

Et les chefs militaires ont peut-être supposé que le reste de la région ne se soucierait pas du tout d’un coup d’État, y compris l’Égypte et les États du Golfe comme l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces pays se sont rapprochés du Soudan et ne sont pas non plus connus pour embrasser la démocratie. L’armée soudanaise « avait peut-être confiance – ou une hypothèse – que la région fermerait les yeux sur cela », a déclaré Joseph Tucker, expert principal pour la Grande Corne de l’Afrique à l’Institut américain de la paix. « Je pense que c’est un élément clé de cela, mais nous ne connaissons pas les détails des messages, le cas échéant, que l’armée a reçus. »

Le démantèlement complet a commencé en septembre, après que les autorités ont déjoué une tentative de coup d’État qui aurait été organisée par les loyalistes d’al-Bashir. Cela a mis les divisions au grand jour, les chefs militaires accusant les politiciens civils de créer les conditions d’un coup d’État en ignorant les besoins de la population, en particulier la situation économique désastreuse du Soudan. Les dirigeants civils ont critiqué l’armée pour avoir menacé la transition démocratique. Une alliance de chefs rebelles et de quelques chefs civils s’est jointe aux militaires pour demander la dissolution du gouvernement. Des manifestations ont éclaté à travers le Soudan en octobre, y compris une grande manifestation pro-démocratie et pro-civile dirigée par le gouvernement à Khartoum la semaine dernière.

Et puis, lundi, les militaires sont intervenus pour de vrai. L’armée a détenu Hamdok et d’autres dirigeants civils. Al-Burhan a déclaré l’état d’urgence et a affirmé qu’il dissolvait le gouvernement de transition parce que les divisions en son sein étaient si intenses qu’il risquait une possible guerre civile. « L’expérience des deux dernières années a prouvé que la participation des forces politiques à la période de transition est imparfaite et attise les conflits », a-t-il déclaré.

Al-Burhan a déclaré que l’armée nommerait plutôt un gouvernement technocratique – lisez, les gens qu’ils aiment – et qu’ils planifieraient les élections en juillet 2023. Il a également, bizarrement, affirmé que Hamdok avait été emmené au domicile d’al-Burhan pour sa sécurité, bien que le Premier ministre soit depuis retourné dans sa propre résidence, mais sous sécurité.

C’est évidemment un truc de coup d’État assez standard – prétendre que le gouvernement est en crise, disons que vous êtes toujours dans la démocratie, vous voulez juste y arriver sur une voie totalement différente de celle initialement convenue, et seulement si vous pouvez décider, oh, et nous allons juste fermer Internet dans le processus. Mais une grande partie du public semble peu susceptible d’acheter cette justification égoïste. « Je ne pense pas que cela retient l’eau parmi le public qui proteste », a déclaré Tucker, de l’USIP.

Démocratie en péril ou autre révolution ?

La transition du Soudan était imparfaite, mais c’était aussi une réalisation remarquable pour un pays qui avait connu coup d’État militaire après coup militaire. L’armée est intervenue dans l’éviction d’al-Bashir en 2019, mais une révolution menée par des acteurs et des professionnels de la société civile et des organisations de base a inauguré la chute du dictateur et cette transition actuelle.

Ce sont encore des forces puissantes au Soudan, et elles se mobilisent déjà contre la prise de contrôle militaire. Les groupes pro-démocratie ont appelé leurs partisans à manifester, et le Parti communiste a ordonné aux travailleurs de faire une grève de masse, selon Al Jazeera. Nugdalla, qui a été en contact avec des amis et des militants sur le terrain au Soudan, a déclaré qu’au début, il y avait un sentiment d’épuisement. « Mon ami m’a dit que les femmes dans les rues se tenaient et pleuraient juste d’incrédulité qu’elles étaient de retour au même endroit, encore une fois, se battant pour leur démocratie, quelque chose qu’elles venaient de faire. »

Après l’épuisement, il y avait de l’action. Les militants se sont connectés sur les réseaux sociaux et par courrier électronique, et si Internet était hors service, ils ont trouvé des moyens de le contourner – en distribuant des papiers dans les petits quartiers ou en demandant aux mosquées locales d’annoncer des actions de désobéissance civile. « Ils savent quoi faire, maintenant ils savent quoi ne pas faire », a déclaré Nugdalla.

Au Soudan, maintenant que le processus de démocratisation a commencé, il est peu probable que l’armée puisse annuler tous les gains. Il peut et a usurpé le processus de transition, mais la transition elle-même était transformatrice, même si incomplète. Il a fait la paix avec les groupes rebelles, il a étendu les libertés religieuses, il a jugé el-Béchir. « Ce sont tous des changements que je ne pense pas qu’un gouvernement militaire de transition puisse surmonter », a déclaré Alden Young, professeur adjoint d’études afro-américaines à l’UCLA. « Je pense que nous avons assisté à une large démocratisation de l’origine des gens pour participer aux manifestations civiles et de la profondeur de cette participation. »

Le Soudan est également confronté à de véritables crises, au-delà de celle de la gouvernance. Le pays est dans un profond désarroi économique. Il y a la pandémie de Covid-19 et l’un des taux de vaccination les plus bas au monde, ainsi que des tensions croissantes avec l’Éthiopie, qui est au milieu de sa propre catastrophe. Le pari militaire qu’il pourrait blâmer les dirigeants civils – « les politiciens » – pour ne pas avoir résolu ces problèmes et essayer d’exploiter la désillusion avec le processus de transition. Mais jusqu’à présent, le contrecoup dans les rues suggère qu’une grande partie de la population rejette toujours la responsabilité sur les auteurs des coups d’État et sur l’armée au pouvoir depuis des décennies. « Ce que l’on peut dire, c’est que les civils ont montré au cours des dernières années qu’ils ne sont pas prêts à accepter les choses comme elles viennent », a déclaré Christopher Tounsel, professeur adjoint d’histoire et d’études africaines à l’Université d’État de Pennsylvanie.

La résistance du public soudanais ne rend pas le coup d’État militaire moins troublant et menaçant pour l’expérience démocratique du Soudan. Peu d’experts pensaient que le processus de transition pouvait être sauvé dans sa forme actuelle ; beaucoup ont dit que les meilleurs espoirs du Soudan, même avec un public actif, seront de progresser sur la route. « Nous avons vu à plusieurs reprises dans l’histoire du Soudan qu’il n’est jamais trop tard pour retirer les choses du bord du gouffre ou pour négocier une nouvelle dérogation qui crée une coalition suffisamment large pour faire avancer les choses », a déclaré Tucker. « Ce sera très difficile à faire à court terme ; Je pense que nous envisageons une situation à moyen et long terme qui se déroule ici. »

Cette situation à moyen et long terme peut encore être assez tendue pour la région. Le Soudan était une lueur d’espoir dans une région autrement en détresse : les dictateurs du Tchad voisin, du Soudan du Sud et de l’Érythrée, et l’Éthiopie – autrefois une réussite – maintenant en proie à un conflit. Ce coup d’État pourrait déstabiliser encore plus la région.

La communauté internationale essaie également de faire pression sur le Soudan. Sa transition démocratique l’a aidée à rétablir des liens avec les États-Unis et d’autres alliés occidentaux, et ce coup d’État pourrait annuler tout cela. Les États-Unis ont annoncé la suspension de 700 millions de dollars d’aide au Soudan. La «troïka», l’équipe des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège qui s’est traditionnellement engagée avec le Soudan, a condamné le coup d’État et a continué à reconnaître le Premier ministre Hamdok. L’Union africaine a suspendu le Soudan. Les États-Unis essaient de faire pression sur les États du Golfe, comme l’Arabie saoudite, pour les amener à user de leur influence pour éviter une crise plus profonde. La question de savoir si une telle pression internationale fonctionnera est une question ouverte, d’autant plus que l’envoyé spécial américain dans la Corne de l’Afrique a rencontré des responsables soudanais début octobre pour leur dire de s’en tenir à la transition démocratique ou de risquer le soutien américain. (Et puis, oui, ils sont allés de l’avant et ont fait le coup quelques semaines plus tard.)

Mais pour l’instant, les groupes soudanais pro-démocratie et de la société civile se mobilisent pour préserver l’expérience démocratique qu’ils ont entamée. Nugdalla a déclaré qu’il n’y avait désormais pas d’autre choix que de se battre pour un régime civil à part entière. « Les gens sont fatigués, ils sont en colère et ils sont prêts à mourir, malheureusement, si c’est ce qu’il faut », a-t-elle déclaré.