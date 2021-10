Le coup d’État militaire, un revers majeur pour les ambitions démocratiques du Soudan

Des organisations telles que l’Union africaine, l’UE et l’ONU ont appelé à la restauration immédiate d’un gouvernement civil sous peine d’être isolées. (Crédit : Associated Press)

Par Mahmoud Addanou

Le coup d’État militaire qui a eu lieu au Soudan la semaine dernière n’est pas nouveau et n’est pas une surprise. Pays d’Afrique de l’Est âgé de 65 ans depuis son indépendance en 1956, le Soudan a vu régner neuf présidents/premiers ministres. Seuls trois d’entre eux sont élus démocratiquement, mais ce coup d’État est le plus menaçant pour les efforts qui ont été déployés pendant deux ans pour briser ce cercle diabolique – un gouvernement civil à court terme suivi d’un régime militaire.

Cela fait plus de deux ans depuis le renversement du gouvernement du président Omar al-Bashir dans une révolution populaire massive et le Soudan n’a pas encore cueilli les fruits de la démocratie, au lieu de cela, le pays a été plongé dans une tension politique, qui menace une transition en douceur vers la démocratie .

Le récent coup d’État militaire non seulement sape le fragile processus de transition démocratique dans le pays et constitue un revers majeur pour les ambitions démocratiques du Soudan, mais peut aggraver sa crise économique. En effet, le Premier ministre Abdallah Hamdok dirigeait les discussions avec les donateurs, les institutions financières internationales et les principaux créanciers du Soudan sur l’allégement de la dette qui ont abouti au point de décision de l’initiative PPTE d’allégement de la dette du Soudan en juin 2021. Après l’achèvement réussi des réformes économiques après encore trois ans, le Soudan est censé atteindre le point d’achèvement PPTE, ce qui réduirait encore la dette extérieure à 6 milliards de dollars. C’est désormais menacé. Les États-Unis ont déjà menacé que le coup d’État pourrait avoir des conséquences sur l’allégement de la dette.

Après le coup d’État, la Banque mondiale a déclaré qu’elle avait suspendu le décaissement de tous les fonds au pays et a appelé à la restauration du processus de transition démocratique, cette décision a suivi la suspension des États-Unis de plus de 700 millions de dollars d’aide d’urgence pour le pays.

Après l’échec d’un coup d’État militaire le mois dernier, de profondes tensions entre l’administration militaire et civile ont éclaté, mais il reste encore de la place pour le dialogue et un règlement pacifique entre les deux camps. Même après que le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok ait décrit la situation comme la crise politique « la pire et la plus dangereuse » du pays au cours de sa transition de deux ans.

L’espoir d’une transition en douceur vers la démocratie s’est évanoui lorsque le peuple soudanais s’est réveillé le 25 octobre avec la triste réalité que le général Abdel Fattah al-Burhan, commandant en chef des forces armées soudanaises, a annoncé la dissolution du gouvernement de transition dirigé par le Premier Ministre Abdalla Hamdok. Il a également annoncé la dissolution du Conseil de souveraineté, où les responsables militaires et civils se partagent le pouvoir depuis sa création en 2019 pour superviser la phase de transition au Soudan.

Le général Abdel Fattah al-Burhan a affirmé lors d’une conférence de presse tenue le deuxième jour du coup d’État que le gouvernement précédent, dirigé par l’économiste soudanais et responsable de l’ONU Abdalla Hamdok, était instable et menaçait de plonger le pays dans la guerre civile en incitant à des manifestations contre le militaire la semaine précédente. Burhan a fait valoir que les actions de l’armée ne constituaient pas un coup d’État et a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de conserver le pouvoir, mais qu’il avait pris le contrôle du pays pour rétablir la stabilité.

Le coup d’État militaire a ouvert la voie à la démocratie en dissolvant les personnalités de la coalition civilo-militaire qui ont dirigé la transition vers la démocratie et l’a changée avec des personnalités militaires et pro-militaires qu’ils n’ont historiquement pas gouvernées dans une guerre civile démocratique, le peuple soudanais est bien conscients de cela et c’est pourquoi ils résistent fermement à ce coup

L’une des conséquences les plus risquées de cette aventure militaire est que le Soudan sera à nouveau confronté à l’isolement mondial. Des organisations telles que l’Union africaine, l’UE et l’ONU ont appelé à la restauration immédiate d’un gouvernement civil sous peine d’être isolées.

(L’auteur est un journaliste/analyste politique soudanais basé à Katmandou. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online. La reproduction de ce contenu sans autorisation est interdite).

