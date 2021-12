Le coup du lapin mandaté par les vaccins laisse les employeurs américains « totalement confus »

Président Joe BidenL’administration a annoncé en novembre qu’à partir du 4 janvier, les travailleurs américains des entreprises de 100 ou d’employés devront être vaccinés contre le COVID-19 ou se faire tester chaque semaine. Mais les batailles juridiques et l’augmentation des cas de coronavirus ont laissé les employeurs confus quant à la manière de se conformer.

Les procureurs généraux de 11 États ont intenté une action contre l’administration de Biden, contestant la nouvelle exigence. L’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a déclaré que les entreprises qui ne respecteraient pas le mandat de Biden pourraient encourir des sanctions de près de 14 000 $ par violation, a rapporté le Washington Post.

L’Associated Press a rapporté que les nouvelles exigences, présentées pour la première fois par Biden en septembre, s’appliqueront à environ 84 millions de travailleurs dans les moyennes et grandes entreprises, bien qu’il ne soit pas clair combien de ces employés ne sont pas vaccinés. Des règles plus strictes s’appliqueront à 17 millions de personnes supplémentaires qui travaillent dans des maisons de soins infirmiers, des hôpitaux et d’autres établissements qui reçoivent de l’argent de Medicare et Medicaid. Ces travailleurs n’auront pas la possibilité de se faire tester et devront être vaccinés.

« Mes clients sont totalement confus, comme je le suis franchement », a déclaré Erin McLaughlin, avocat en droit du travail et de l’emploi chez Buchanan, Ingersoll & Rooney. « J’ai l’impression qu’il y a beaucoup d’employeurs qui se démènent pour essayer de mettre en place leurs programmes de mandat. »

Selon le rapport de l’Associated Press, plusieurs grands groupes commerciaux se sont plaints du calendrier du mandat. Les groupes de vente au détail craignaient que cette exigence ne perturbe leurs opérations pendant la période critique des achats de Noël. D’autres ont également déclaré que cela pourrait aggraver les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Le président américain Joe Biden, avec la vice-présidente Kamala Harris (à gauche) (Photo de SAUL LOEB / .) (Photo de SAUL LOEB/. via .)

L’augmentation des cas de COVID au milieu de la propagation de la variante omicron a ajouté à la confusion, ainsi qu’à la définition même de ce que signifie être complètement vacciné. De plus, les entreprises ne savent pas si elles seront également tenues de mandater des boosters.

Dr. Antoine Fauci, le principal conseiller médical de Biden, a déclaré que la redéfinition de ce que signifie être complètement vacciné contre le COVID-19 potentiellement mortel est « certainement sur la table ».

« Il ne fait aucun doute que la vaccination optimale est avec un rappel », a déclaré Fauci sur Squawk Box de CNBC.

« Que le CDC change cela ou non, c’est certainement sur la table et ouvert à la discussion. Je ne sais pas exactement quand cela arrivera. Mais je pense que les gens ne devraient pas perdre de vue le message qu’il ne fait aucun doute que si vous voulez être protégé de manière optimale, vous devez obtenir votre booster.

Au milieu de la confusion entourant le mandat du ministère du Travail en matière de vaccins, de nombreux États et villes ont choisi de déployer leurs propres règles sur les vaccins, «comme à New York, où une option pour tester les exigences en matière de vaccins n’est pas autorisée, tandis que certains, comme Floride, ont cherché à saper la règle de l’OSHA », a écrit le Washington Post.

« Les choses vont et viennent littéralement en quelques heures », a déclaré Sydney Heimbrock, un conseiller sur les questions industrielles et gouvernementales chez Qualtrics, un logiciel qui suit le statut de vaccination des employés, selon le rapport. « La confusion vient du on-again-off-again, est-ce une règle ou n’est-ce pas une règle ? Les litiges, les appels, l’annulation des décisions et la prise de décisions.

Un juge fédéral a suspendu l’entrée en vigueur du mandat de Biden, mais un panel de la cour d’appel fédérale de Cincinnati a récemment annulé la décision.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué qu' »il est essentiel que nous allions de l’avant avec les exigences de vaccination et les protections pour les travailleurs avec l’urgence nécessaire en ce moment ».

Cet article contient des informations supplémentaires de l’Associated Press

Êtes-vous abonné aux podcasts theGrio « Chère Culture » ou « Agir ? » Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui !