Le coup moral de Verstappen en France

20/06/2021 à 17h09 CEST

Max verstappen Il a donné à Red Bull sa troisième victoire cette saison au Grand Prix de France, la septième manche de la Coupe du monde 2021. Un triomphe d’une immense valeur sur le “territoire” Mercedes. Dans une course de stratégie, Red Bull a clairement gagné le match contre Mercedes. La gestion des pneus a été la clé et Brackley’s n’a pas réussi à gérer ses performances. Lewis Hamilton a dû se contenter de la deuxième place et Sergio Perez a dépassé Valtteri Bottas dans la bataille pour la troisième place sur le podium. Verstappen renforce son avance, de 11 points sur Hamilton, et sa candidature au titre est plus forte que jamais.

Fernando Alonso a terminé huitième dans la course à domicile pour Alpine et a ajouté trois points supplémentaires pour se distancier de Esteban Ocon. Carlos Sainz, avec une course du plus au moins, il a fini par succomber et après avoir débuté comme le meilleur des autres dans une prometteuse cinquième position, il a terminé 11e, plombé par la dégradation des Pirelli, qui a également affecté pleinement Leclerc.

Au départ, Verstappen a perdu la première position dans la première variante, lorsqu’il est entré trop fort et a été dépassé par Hamilton, qui a eu une chance et n’a pas pardonné. Mais avec le Néerlandais à la barre, il a entamé une course stratégique dont Red Bull est sorti triomphant.