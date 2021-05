Le coup public sournois du prince William contre Harry «contredit le récit de la misère royale» | Royal | Nouvelles

Une nouvelle série, intitulée ‘Le moi que vous ne pouvez pas voir’, porte sur la santé mentale et voit Harry, d’autres célébrités et des personnes de différents horizons partager leurs expériences et discuter de la stigmatisation qui l’entoure. Le duc de Sussex a de nouveau utilisé sa plate-forme pour dire «sa vérité» et décrire ce que c’était que d’être membre de la famille royale.

Aujourd’hui, l’expert royal, Daniela Elser, a déclaré que le “jab public stratégiquement déployé” de William était un “moyen délicieusement efficace de contrer le récit de la misère royale”.

Dans le documentaire, Harry a affirmé que sa souffrance revenait aux «mêmes personnes, au même modèle économique et à la même industrie».

Harry a déclaré: «Tout revient aux mêmes personnes, au même modèle commercial, à la même industrie.

«Mon père avait l’habitude de dire quand j’étais plus jeune, il avait l’habitude de dire à William et moi, ‘eh bien c’était comme ça pour moi donc ça va être comme ça pour toi’. Cela n’a pas de sens.

«Je pensais que ma famille aiderait, mais chaque demande, demande, avertissement, quoi que ce soit, a été accueilli dans un silence total, une négligence totale.

«Nous avons passé quatre ans à essayer de le faire fonctionner.

“Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour rester là-bas et continuer à jouer le rôle et à faire le travail. Mais Meghan avait du mal.”

Il a poursuivi: «Ce sentiment d’être pris au piège dans la famille, il n’y avait aucune option pour partir.

«Finalement, quand j’ai pris cette décision pour ma famille, on m’a encore dit: ‘Tu ne peux pas faire ça’.

«Et c’est comme, ‘Eh bien, à quel point cela doit-il devenir grave jusqu’à ce que je sois autorisé à faire ça?’.

“Elle [Meghan] allait mettre fin à sa vie. Il ne devrait pas avoir à y arriver. “

Ce n’est pas la première fois qu’Harry fait des déclarations sur son enfance et les espoirs qu’il a pour son propre fils, Archie.

Au cours de l’interview explosive avec Oprah Winfrey en mars, Harry a expliqué au magnat des médias comment il voulait être capable de faire des choses comme emmener son fils faire des balades à vélo, car il n’en avait pas l’occasion lui-même étant enfant.

Cependant, des images d’archives ont fait surface montrant clairement un jeune Harry à l’arrière d’un vélo monté par son père, et un autre où il est remorqué dans une charrette par son père.