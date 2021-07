Le coup publicitaire de propagation du COVID des démocrates de la Chambre du Texas se retourne contre lui 10z viral

Holdout Les démocrates du Texas restent à Washington, DC, refusant à la Chambre des représentants de l’État le quorum des deux tiers nécessaire pour mener les affaires, leur débrayage contre la législation sur l’intégrité des élections entrant maintenant dans sa deuxième semaine.

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a convoqué une session extraordinaire à partir du 8 juillet pour examiner la législation laissée en suspens lorsque les démocrates de la Chambre sont sortis dans les heures de clôture de la session ordinaire fin mai. Les sessions spéciales du Texas durent 30 jours. Seulement cinq jours plus tard, ils étaient partis, s’envolant sur quelques jets privés remplis de bière – sans masques, comme l’exige la FAA.

EN AVION À DC: Les législateurs démocrates du Texas quittent l’État pour rompre le quorum et arrêter le projet de loi de vote républicain. Les observateurs chevronnés du Capitole disent que c’est un territoire inexploré. Photo de démocrate dans l’avion. https://t.co/YouOMb0A2m pic.twitter.com/abWoARvFIC – ScottGordonNBC5 (@ScottGordonNBC5) 12 juillet 2021

En plus des modifications apportées au code électoral du Texas dans un projet de loi omnibus, le gouverneur a demandé aux législateurs de réessayer un projet de loi crucial sur la réforme de la libération sous caution visant à réduire la probabilité que des accusés bien nantis mais à haut risque ne soient libérés sous caution, pour tuer ou blesser d’autres sous peu. après la libération.

Inféré en nombre par les républicains à Austin 83 à 67, le Texas House Democratic Caucus a décidé de se rendre à Washington pour faire connaître son opposition aux projets de loi sur l’intégrité des élections, collecter des fonds et susciter un soutien à la législation fédérale qui nationaliserait la loi électorale en imposant la loi californienne comme modèle sur la nation – interdisant l’identification des électeurs significative, étendant le vote par correspondance tout en éliminant les garanties contre la fraude, interdisant la maintenance proactive des listes électorales et rendant obligatoire l’inscription des électeurs le jour même sans vérification de l’éligibilité à voter.

Mais le voyage des démocrates ne s’est pas déroulé comme prévu.

Peu de temps après avoir rencontré le vice-président Kamala Harris et de nombreux membres du personnel de la Maison Blanche et des membres de la Chambre et du Sénat des États-Unis, trois démocrates ont reçu un diagnostic de COVID-19, puis deux autres, et maintenant un total de six. Un assistant de la présidente Nancy Pelosi et un responsable de la Maison Blanche ont été testés positifs peu de temps après avoir rencontré les démocrates du Texas.

Et l’attention que les démocrates espéraient s’est rapidement détériorée, les principaux journaux du Texas, dont aucun n’est ami des républicains et n’ont eu peu de choses à dire sur leurs projets de loi sur l’intégrité des élections, ont néanmoins pesé contre le débrayage. Par deux contre un, les électeurs du Texas désapprouvent également la suppression du quorum. Même les républicains nationaux se sont entassés, ce tweet de l’attaché de presse du sénateur du Missouri Josh Hawley étant emblématique.

Les démocrates du Texas évaluent l’efficacité de leur coup de pub devenu super épandeur pic.twitter.com/OEzOSwpuxa – Abigail Marone (@abigailmarone) 20 juillet 2021

Plus près de chez nous, le président du GOP du comté de Travis, Matt Mackowiak, a déclaré que les briseurs de quorum s’étaient “… engagés dans des spectacles de théâtre pendant des semaines, affirmant que le gouverneur Abbott mettait des vies en danger en rouvrant l’économie de l’État et en renonçant au mandat de masque à l’échelle de l’État, puis ils se sont envolés pour DC sur un jet privé rempli de Miller Lite sans masques, en violation des règles de la FAA, et maintenant cette farce s’est transformée en un événement de super épandage.

Mais il y a des signes que la solidarité démocrate est en train de s’effondrer. Avec les présidences, l’ancienneté et même les limites des districts en jeu au cours d’une année de redécoupage, les puissants démocrates vacillent tandis que ceux qui cherchent à progresser sentent une opportunité. Il y a une semaine, 80 membres de la Chambre étaient par terre. Mardi, 90 personnes, dont plusieurs démocrates, étaient présentes. C’est une situation classique de « dilemme du prisonnier ». Si 10 autres démocrates se présentent, la Texas House aura le quorum et pourra reprendre l’examen des projets de loi, laissant les 50 autres récalcitrants sans rien pour leurs efforts – à l’exception peut-être d’être redessinés hors de leurs districts par le Legislative Redistricting Board plus tard cette année.

Lorsque les démocrates reviendront, ils seront invités à voter sur des projets de loi qui amèneraient le vote par correspondance à la norme pour le vote en personne en demandant une pièce d’identité sous la forme d’un numéro de permis de conduire ou d’un numéro d’identification d’État, ou les quatre derniers du numéro de sécurité sociale à l’intérieur d’un rabat de confidentialité dans l’enveloppe de retour de bulletin de vote. Le projet de loi interdirait également aux responsables des élections locales d’envoyer des demandes de vote par correspondance non sollicitées, interdirait les modifications de dernière minute aux procédures électorales et préciserait que les observateurs du scrutin dûment nommés doivent pouvoir voir et entendre les activités des travailleurs électoraux.

La demande d’identité pour les bulletins de vote postal – l’une des mesures les plus farouchement opposées par les démocrates – est soutenue par 81% des électeurs du Texas, les électeurs de tous les groupes démographiques et les deux principaux partis approuvant les garanties.

Un tel soutien généralisé en faveur de protections supplémentaires pour les bulletins de vote postal est probablement éclairé par une compréhension de leur vulnérabilité inhérente à la fraude, Abbott rappelant aux Texans que “la fraude électorale a lieu” en abondance “avec le vote par correspondance au Texas”, dans un tweet de mardi citant un juge fédéral nommé par Obama dans une affaire de 2014. Abbott s’est engagé à convoquer autant de sessions spéciales que nécessaire pour adopter la législation sur l’intégrité des élections.

Mardi soir, les démocrates du Texas ont même perdu le New York Times, dans un article dont le titre se lisait en partie : « … le groupe est désormais confiné dans un hôtel de Washington, tenant des réunions virtuelles et faisant peu de progrès dans sa campagne de persuasion.

Si les démocrates commencent à rompre les rangs, comme cela est largement répandu, Abbott n’aura peut-être pas besoin de convoquer des sessions spéciales supplémentaires.

Chuck DeVore est vice-président des initiatives nationales à la Texas Public Policy Foundation et a siégé à l’Assemblée de l’État de Californie de 2004 à 2010.