Le coup sûr des Grizzlies de Memphis : cinq victoires consécutives depuis la blessure de Ja Morant

Grizzly de Memphis Il prouve depuis plus d’une semaine qu’ils ont plus de vie en dehors de Ja Morant. Ce matin, ils ont remporté leur cinquième victoire consécutive contre le Miami Heat (105-90) depuis la blessure de leur star, et ils se renforcent à la 4e position de la Conférence Ouest avec un bilan de 14-10.

Dillon Brooks (21 points et huit passes décisives) et un dominant Steven Adams (17 points et 16 rebonds) ont été chargés de détruire un Heat méconnaissable, avec 90 points et une seule performance récupérable de Tyler Herro : 24 points et quatre passes décisives depuis le banc.

17 points | 16 rebonds (7 offensifs) | 6-8 FG double-double dos à dos pour @RealStevenAdams pic.twitter.com/g6f3ApeTZV – Memphis Grizzlies (@memgrizz) 7 décembre 2021