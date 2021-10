Le couple ‘Alaskan Bush People’ accueille un nouveau petit garçon

La famille Alaskan Bush People continue de s’agrandir ! Noah Brown, le plus jeune des fils de Billy Brown et Ami Brown, et sa femme Rhian ont accueilli leur deuxième enfant samedi. Le couple s’est marié en 2018 et a accueilli leur fils Elijah en janvier 2019. Ils ont annoncé la deuxième grossesse de Rhian avec un poème sur Instagram en mai. Leur nouveau fils est le deuxième ajout à la famille Brown depuis la mort de Billy en février.

Samedi matin, Noah, 29 ans, a partagé une photo de Rhian tenant leur nouveau fils dans son lit d’hôpital. « Laissez-moi vous présenter, le seul et unique Adam Brown du groupe Lonely Hearts Club d’Alaskan Bush People », a écrit le couple, modifiant les paroles du « Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band » des Beatles. Adam Bishop Brown est né samedi, pesant 9 livres, 1 once. et mesurant 21 pouces et demi.

La publication a rapidement attiré des centaines de commentaires de fans. « Félicitations, je sais que son grand-père brille sur lui et il serait si fier », a écrit un fan. « Félicitations Adam est très adorable », a commenté un autre fan. « Félicitations !! Quel beau beau fils », a écrit un utilisateur d’Instagram. « Félicitations pour la naissance de votre fils ! Mais j’en suis très heureux ! Je vous souhaite à tous l’amour et les bénédictions de Dieu », a commenté un autre.

La naissance d’Adam a été annoncée quelques jours seulement après que son frère Gabe Brown et l’épouse de Gabe, Raquell « Rose » Pantilla, ont révélé qu’ils avaient secrètement accueilli leur deuxième enfant. Le 18 octobre, Raquell a partagé une rare mise à jour sur la vie de sa famille, à côté d’une photo de leur nouveau-né. Le couple est également parent de sa fille Sophie. « Nous continuons à demander notre vie privée aux yeux du public », a écrit Raquell. « Au cours du dernier mois, nous avons accueilli un autre membre de notre famille, et Sophie est heureuse d’être une grande sœur. Merci pour tout votre soutien et de nombreuses bénédictions pour l’avenir. Sophie dit : ‘Awww mignonne ! Petite soeur.’ «

La nouvelle saison d’Alaskan Bush People a débuté en septembre et suit la famille alors qu’elle apprend à gérer la vie sans Billy, décédé en février à 68 ans. La famille se reconstruit également après avoir été forcée d’évacuer sa propriété dans le comté d’Okanogan, Washington parce que de l’incendie de forêt sur Palmer Mountain.

En mai, Noah a dit à ses fans que lui et Rhian ne vivaient plus sur la montagne parce qu’ils avaient tout perdu. « Pour remettre les pendules à l’heure afin que tout le monde puisse arrêter de demander et de spéculer », écrivait Noah à l’époque. « La montagne est à la maison, North Star Ranch est à la maison, la seule raison pour laquelle nous ne sommes pas sur la montagne en ce moment est parce que Rhain et moi avons personnellement tout perdu dans l’incendie de la montagne Palmer; nous sommes donc dans une maison à louer jusqu’à ce que nous puissions reconstruire ce que nous avons perdu. » Les nouveaux épisodes de Alaskan Bush People sont diffusés le dimanche à 20 h HE sur Discovery et les épisodes passés peuvent être diffusés sur Discovery +.