Le couple ‘Dancing With the Stars’ a des nouvelles décevantes pour les fans

Danse avec les stars : en direct ! la tournée devrait commencer en janvier. Alors que de nombreux danseurs professionnels du spectacle seront présentés sur la tournée, Jenna Johnson et Val Chmerkovskiy ne le seront pas. Johnson a expliqué pourquoi elle et son mari ne participeraient pas à l’événement en apparaissant sur le podcast d’Olivia Jade Giannulli, par Monsters and Critics.

« Val et moi ne participons pas à la tournée » Danse avec les stars « cette année, ce qui est fou pour nous car nous en avons participé à environ sept », a déclaré Johnson à Giannulli, qui était en partenariat avec Chmerkovskiy pendant la saison 30. Le danseur a expliqué que c’était une décision difficile, mais qu’en fin de compte, c’était la bonne pour eux. Elle a déclaré que le couple voulait simplement passer du temps ensemble en tant que couple marié pendant que DWTS était en basse saison.

« Vous savez, c’est difficile de dire non parce que nous aimons jouer, mais je pense qu’il est temps pour nous de commencer à être notre propre famille et, vous savez, d’être mariés – et de ne pas être mariés sur la route ou dans une émission de télévision », a-t-elle déclaré. a continué. « Je suis ravi d’avoir ce moment ensemble et d’avoir un peu de temps pour souffler, prendre notre temps avec les choses. » Johnson et Chmerkovskiy ne sont pas les seuls pros à ne pas participer à la tournée. Fin novembre, Sharna Burgess a dévoilé sa décision de ne pas participer à l’événement. Quant à la raison de sa décision, elle a dit à ses fans sur Instagram qu’elle « ne voulait pas quitter ma vie et vivre dans un bus pendant 11 semaines ».

« Mais ça va me manquer [sic] », a poursuivi Burgess, qui était en partenariat avec son petit ami Brian Austin Green pour la saison 30. » C’est honnêtement doux-amer. Je suis tellement reconnaissant de l’endroit où ma vie est et se dirige, et je m’engage à prendre du temps et de l’espace pour cela. Mais il me restera toujours une partie de mon cœur sur une scène en direct dansant pour un public en direct et en vous regardant tous sourire et être inspiré par ce que nous faisons. C’est une joie irremplaçable. »

Danse avec les stars : en direct ! La tournée commencera en janvier et se terminera fin mars. Même si Johnson, Chmerkovskiy et Burgess ne seront pas sur la tournée, de nombreux autres pros feront une apparition. L’émission mettra en vedette les pros Brandon Armstrong, Alan Bersten, Artem Chigvintsev, Sasha Farber, Daniella Karagach, Pasha Pashkov, Gleb Savchenko, Emma Slater, Britt Stewart et d’autres. L’ancienne de Bachelorette Kaitlyn Bristowe, qui a remporté la saison 29 aux côtés de Chigvintsev, participera également à la tournée.