Le couple de Floride Marie Dorsainvil et Occius Dorsainvil enlèvent et torturent un homme pendant trois jours

Un homme de Floride a été enchaîné et torturé pendant trois jours par deux personnes qui ont tenté de le forcer à admettre son infidélité, ont indiqué les autorités.

Marie Dorsainvil, 51 ans, et Occius Dorsainvil, 56 ans, font maintenant face à des accusations d’enlèvement et de tentative de meurtre après avoir forcé l’homme à boire de l’eau de Javel et l’ont menacé que s’il allait aux toilettes, il devrait en manger ou être tué.

Ce n’était pas ainsi que les deux suspects étaient liés.

Les trois jours infernaux ont commencé en décembre lorsque Marie a demandé à la victime de se rendre à son appartement, a déclaré la police à WTVJ. Elle aurait invité la victime à l’étage, mais il a refusé, insistant sur le fait que lui et Dorsainvil étaient mariés. Elle aurait dit à la victime que son mari était parti en Haïti et qu’ils y sont allés ensemble.

Alors que la victime était assise sur le canapé, Occius serait entré dans l’appartement avec une arme à feu. Il a menacé la victime et lui a lié les mains et les pieds avec une corde, a indiqué la police.

Le duo l’a forcé à enregistrer une déclaration admettant qu’il avait une liaison avec la femme du suspect.

La paire de Floride Marie Dorsainvil et Occius Dorsainvil font face à des accusations d’enlèvement et de torture d’un homme pendant trois jours. WPLG Local 10

Ils auraient dit à leur otage que s’il allait aux toilettes, ils le forceraient à le manger. S’il refusait, ils disaient qu’ils lui tireraient dessus, ont dit les flics.

Lors de son deuxième jour de captivité, la victime s’est vu offrir de la nourriture mais a refusé de manger – de peur que cela l’oblige à aller aux toilettes, selon la police. Des chaînes ont été ajoutées à ses attaches et les suspects ont exigé 50 000 $ en espèces ainsi que le titre de propriété de sa voiture, a rapporté la chaîne de télévision.

Le troisième jour, les flics ont déclaré que les ravisseurs avaient forcé la victime à prendre une douche sous la menace d’une arme, puis à conduire avec eux dans sa voiture jusqu’à un endroit où ils le libéreraient.

Avant de le laisser partir, le couple l’aurait forcé à boire dans un récipient rempli d’eau de Javel et de rhum haïtien, d’où il s’est évanoui.

Lorsqu’il s’est réveillé une demi-heure plus tard, il aurait couru chercher de l’aide.

La police a déclaré avoir retrouvé et arrêté les suspects, qui ont avoué les crimes.

Le couple a fait une apparition dans une salle d’audience de Miami-Dade vendredi, selon WTVJ.