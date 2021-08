Le couple Holiday ajoute sa troisième médaille d’or dans l’histoire des JO

Jrue Holiday a ajouté la troisième médaille d’or pour le couple Holiday dans l’histoire des Jeux Olympiques, maintenant c’était au tour du basketteur, qui, main dans la main avec L’équipe des États-Unis a remporté la seizième médaille d’or olympique en basket-ball, battant la France en finale de Tokyo 2020.

Les Américains détiennent le record de médailles d’or en basket-ball et ces Jeux olympiques n’ont pas fait exception. Malgré le fait que la France ait été supérieure en phase de groupes, l’équipe des États-Unis est revenue sur la bonne voie pour les battre lors du match final.

Les médailles Jrue et Lauren Holiday

Le couple a actuellement un total de 3 médailles d’or, 2 obtenu par Lauren Cheney Holiday et le dernier par Jrue Holiday.

Lauren a remporté sa première médaille d’or olympique aux Jeux de Pékin en 2008, lors de la finale de football féminin avec l’équipe nationale des États-Unis et à Londres en 2012, elle est revenue pour remporter l’or olympique en football féminin. La joueuse a annoncé sa retraite en 2015 après avoir été sacrée championne du monde contre l’équipe du Japon.

Le joueur était un élément fondamental de l’USWNT, y compris a remporté le prix du meilleur joueur de football américain de l’année 2014.

Pour sa part Jrue Holiday, actuel joueur de la NBA, a fait ses débuts à ces Jeux Olympiques avec l’équipe nationale des États-Unis. De plus, avant sa participation à Tokyo 2020, le joueur a obtenu sa première bague de champion de la ligue américaine de basket-ball.

Les Vacances se sont mariés en 2013 et depuis lors Non seulement ils ont excellé dans leurs sports respectifs, mais ils ont également cherché des moyens d’aider les communautés de la Nouvelle-Orléans, Los Angeles et Indianapolis, afin de lutter contre le racisme et les inégalités.