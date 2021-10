Le couple Hollyoaks Daisy Wood-Davis et Luke Jerdy accueillent un petit garçon .

Les félicitations s’imposent ! (Photo : Instagram)

Les stars de Hollyoaks Daisy Wood-Davis et Luke Jerdy sont devenus parents pour la première fois.

Le couple a annoncé l’arrivée de leur petit garçon Asa sur les réseaux sociaux où ils ont tous deux partagé les trois mêmes photos.

Daisy, 30 ans, qui a joué Kim Butterfield dans le feuilleton de Channel 4, a écrit sur Instagram :

« Mardi matin, notre monde a changé à jamais. @lukejerdy et moi sommes

tellement fier de vous annoncer que nous avons un beau petit garçon. Asa, tu

avoir tout changé [heart emoji] (sic).’

Elle a publié des images des pieds de son petit garçon, une explication du nom de son fils et une enseigne de vitrine indiquant : “C’est un garçon”.

“(Photo 2: La note que mon père a écrite dans le livre qu’il a acheté à ma mère quand elle était enceinte de moi, j’étais très proche de m’appeler Asa moi-même!”, A-t-elle poursuivi.

‘Photo 3: Grand-père avait ça sur la vitrine de son magasin quelques heures après la naissance d’Asa [heart emojis] (sic)’

Luke, 31 ans, a également partagé la nouvelle sur sa page Instagram.

La star de Jesse Donovan a écrit: «Asa Sean Wood-Mehdizadeh est née le mardi 28 septembre à 9h50 – la même date que mon grand-père, décédé le même mois qu’Asa a été conçue.

“La chanson jouée sur notre haut-parleur à sa naissance était” Back to Life “de Soul II Soul, ce qui était complètement aléatoire car Spotify avait commencé à mélanger les chansons similaires à la dernière fois jouée.

‘Asa signifie “guérisseur” en hébreu et j’ai l’impression qu’il a déjà apporté tant de guérison à moi et à ma famille.

«J’ai le plus profond amour pour @daisy_wood_davis, elle a canalisé la force et l’énergie de millions de femmes avant elle – vraiment incroyable. Nous sommes parents. (sic)’

Les amis du couple se sont précipités pour envoyer leurs vœux à la nouvelle famille et les ont inondés d’amour.

La chanteuse Pixie Lott a commenté : ‘Asa est tellement parfaite et spéciale donc, tellement, tellement heureuse pour vous deux !!!!! Eeeeeee tellement d’amour.’

La co-star Anna Passey a écrit : ” Félicitations à vous deux ❤️❤️❤️ Quel nom magnifique ! J’espère que vous allez tous bien !’

Nadine Mulkerrin a déclaré: ‘Mon garçon parfait, ton Asa tant aimé! Félicitations maman et papa.’

Félicitations les gars!

